Solennità di Santa Chiara e San Rufino 2025, il programma delle celebrazioni ad Assisi

Comunità in festa per le celebrazioni dell’11 e 12 agosto, gli appuntamenti religiosi. Il focus sul prezioso busto reliquiario d’argento settecentesco

Tutto pronto ad Assisi per le due solennità di Santa Chiara e San Rufino 2025 che cadono rispettivamente l’11 e il 12 agosto. In corso fino al 9 agosto la novena “Chiara: cuore di Dio, cuore del mondo”, con tutte le sere alle 18.15 i Vespri solenni presieduti dai Frati minori della Fraternità dell’Eremo delle Carceri. Durante la novena la Messa vespertina è alle ore 17,30 e il canto dei vespri è animato dalle Sorelle Clarisse.

Domenica 10 agosto, giorno prima della Solennità di Santa Chiara, alle ore 17.30 Primi Vespri e Santa Messa della Solennità, presieduta da Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno; alle 21 nel Santuario di San Damiano la Veglia di preghiera nel Transito di Santa Chiara, presieduta da P. Saul Tambini. Lunedì 11 agosto nella Basilica di Santa Chiara alle 6.30 la Santa Messa in Cripta, alle 7.15 la Santa Messa alla Cappella del Crocifisso presieduta da P. Bruno Ottavi della Fraternità di Santa Chiara.

Alle 9 la Santa Messa e alle 10 la concelebrazione solenne presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e animata dal Coro dei Cantori di Assisi; alle 17.30 i Secondi Vespri e Santa Messa nel Transito di Santa Chiara presieduti da padre Francesco Piloni ofm, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna. Le celebrazioni di domenica 10 agosto alle ore 17.30 e lunedì 11 agosto alle ore 11.00 saranno trasmesse in diretta dall’emittente “Maria Vision” (in streaming all’indirizzo https://www.mariavision.it/maria-vision-italia e sul canale nazionale del digitale terrestre 255).

Per la solennità di San Rufino, patrono di Assisi e della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, le celebrazioni in cattedrale inizieranno giovedì 11 agosto alle ore 21 con la veglia di preghiera, la processione e la benedizione della città. Venerdì 12 agosto sono previste la santa messa alle ore 8 e il pontificale delle ore 11. Nel pomeriggio la santa messa verrà celebrata alle ore 18, mentre alle ore 21 sempre in cattedrale si terrà il concerto in onore del Santo patrono, a cura della Cappella musicale di San Rufino.

Durante le celebrazioni delle Solennità di Santa Chiara e San Rufino 2025 anche l’evento “I pani di Chiara, benedetti e condivisi”, storia raccontata dall’arte di Rossella Vasta, dalla musica di Andrea Ceccomori e dalle parole di Francesca Merloni. L’iniziativa è promossa da Knights of Saint Francis – Italia. (Continua dopo la foto)

In occasione della le celebrazioni delle Solennità di Santa Chiara e San Rufino 2025 Assisi News inoltre riceve e pubblica questo contributo della Cattedrale di San Rufino:

San Rufino, Patrono della città di Assisi, rappresenta una delle figure più antiche e significative del cristianesimo umbro. Le sue vicende risalgono al III secolo e hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria religiosa e culturale della Città Serafica. Le reliquie del Santo sono portate in processione il 12 agosto nel prezioso busto reliquiario d’argento settecentesco custodito presso il Museo della Cattedrale di Assisi.

Un vescovo d’Oriente nel cuore dell’Italia

Originario di Amasia, città dell’Asia Minore, Rufino giunse in Italia insieme al figlio Cesidio, giovane diacono. I due si stabilirono inizialmente a Trasacco, nella Marsica, dove Cesidio subì il martirio. Rufino proseguì invece il suo cammino ad Asisium, fiorente municipium romano dove fondò il primo nucleo della futura comunità cristiana e divenne il primo vescovo della città.

Le fonti agiografiche medievali raccontano il suo arresto per mano del proconsole Aspasio: interrogato, torturato e gettato in una fornace ardente, fu miracolosamente salvato dal fuoco, ma la persecuzione non cessò. L’imperatore ordinò infine la sua esecuzione per annegamento nel fiume Chiascio, nei pressi di Costano. Era l’11 agosto dell’anno 238.

La festa del santo tra liturgia e devozione popolare

Dal 1997, per evitare la coincidenza con la festa di Santa Chiara, la celebrazione di San Rufino è stata posticipata al 12 agosto. Tuttavia, l’intera città di Assisi continua a vivere con intensa partecipazione i due giorni dedicati al santo, tra liturgie solenni e rievocazioni storiche. A partire dal 2006, grazie all’iniziativa del parroco don Cesare Provenzi, è stata ripristinata la tradizionale processione serale dell’11 agosto con il busto reliquiario settecentesco custodito nel Museo della Cattedrale di San Rufino, riportando in vita un uso liturgico secolare voluto già dai committenti del prezioso manufatto in argento.

Un prezioso scrigno per le reliquie del Santo

Le rappresentazioni più antiche raffigurano San Rufino con gli attributi episcopali di manto, mitria e pastorale. A partire dalla Controriforma, però, la sua iconografia si arricchisce di elementi simbolici più specifici, come la macina, emblema del martirio subito.

Fulcro della devozione è il busto reliquiario settecentesco custodito nella Cattedrale di San Rufino. Quest’opera preziosa fu commissionata nel 1782 dai Canonici della Cattedrale di San Rufino all’orafo romano Paolo Spagna. La lettera con le istruzioni per la realizzazione – la cui minuta è ancora conservata tra di documenti capitolari – richiedeva espressamente che il busto fosse predisposto per essere portato in processione. Il reliquiario fu ultimato e portato solennemente ad Assisi nel 1783, al seguito del pontefice Pio VI. A finanziarne la realizzazione fu un membro della famiglia Silvestri, probabilmente Gregorio Silvestri, nato ad Assisi nel 1706.

La venerazione delle reliquie: un legame che attraversa i secoli

Il culto delle reliquie – come ricordava anche San Tommaso d’Aquino nella Summa Teologica – nasce dal desiderio di onorare ciò che resta dei santi e dei martiri, sia parti del corpo sia oggetti a loro appartenuti. I reliquiari a busto, diffusisi soprattutto dal XV secolo, rappresentano uno dei modi più suggestivi con cui la Chiesa ha conservato e venerato tali testimonianze di fede.

Oggi, ogni 12 agosto, il busto di San Rufino viene esposto nella Cattedrale per l’intera giornata. A conclusione della solenne celebrazione presieduta dal vescovo, viene riposto nella teca del museo, dove è possibile ammirarlo fino alla nuova processione dell’anno successivo. Una tradizione che unisce storia, arte e spiritualità, rendendo viva la memoria del Santo che pose le basi della fede cristiana ad Assisi.

