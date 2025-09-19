Quando i temporali spaventano Fido: capire e aiutare i cani con rimedi naturali

Il temporale per noi è spesso solo un fenomeno atmosferico passeggero, a volte persino affascinante. Per molti cani, invece, l’arrivo di lampi e tuoni può trasformarsi in un momento di vera paura. Tremori, ansimare, ricerca frenetica di un nascondiglio: la cosiddetta “fobia dei temporali” è una delle ansie più comuni tra i nostri amici a quattro zampe. Ma come possiamo aiutarli, anche con un approccio dolce e naturale?

Perché il cane ha paura del temporale

Le cause sono diverse: il rumore improvviso e fragoroso del tuono, i lampi di luce, il cambiamento di pressione atmosferica o esperienze negative vissute in passato. Alcuni cani sono più sensibili di altri e manifestano ansia con segnali ben precisi: tremori, salivazione, vocalizzi, tentativi di fuga o ricerca di protezione vicino al proprietario.

Quando la paura diventa intensa, può sfociare in una vera e propria fobia che compromette la qualità della vita dell’animale e richiede un aiuto mirato.

L’approccio naturopatico: dolcezza e prevenzione

La naturopatia animale si basa sull’uso di rimedi naturali e su un sostegno globale dell’equilibrio psico-fisico del cane. Non si tratta di “nascondere il sintomo”, ma di aiutare l’animale a sentirsi più sicuro, rilassato e resiliente.

Tra le pratiche più diffuse troviamo:

• Fitoterapia e integratori naturali: erbe come camomilla, valeriana, passiflora e melissa hanno proprietà calmanti e possono ridurre l’ansia. Anche alcuni nutraceutici, ad esempio a base di triptofano.

• Aromaterapia e feromoni: la lavanda o i diffusori di feromoni sintetici che imitano quelli materni trasmettono un senso di calma. È importante però usare oli essenziali solo se sicuri e sempre con le giuste dosi.

• Fiori di Bach e rimedi vibrazionali: molti proprietari scelgono essenze floreali come Rescue Remedy, utili per stati di agitazione improvvisa, ma in realtà una composizione personalizzata può lavorare anche in maniera più efficace.

• Supporto fisico e ambientale: giacche calmanti (le famose ThunderShirt) che esercitano una leggera pressione, o semplicemente la creazione di uno spazio sicuro in casa – una cuccia coperta, una stanza tranquilla – aiutano il cane a sentirsi protetto.

Non solo emergenza: costruire resilienza

Intervenire solo quando il temporale è già in corso non basta. L’obiettivo è rafforzare la stabilità emotiva del cane nella vita di tutti i giorni, così che non sia sopraffatto dalle paure improvvise.

Un cane che vive con meno ansie quotidiane, con una buona routine, attività fisica adeguata, momenti di gioco e stimoli positivi, sarà più pronto ad affrontare anche i momenti di stress acuto. In altre parole, aiutare il cane a diventare più resiliente significa ridurre la sua “base di ansia” e dargli strumenti interiori per gestire meglio i temporali e altre situazioni destabilizzanti.

Il ruolo del proprietario

Il nostro comportamento influisce moltissimo. Se durante il temporale restiamo calmi e trasmettiamo sicurezza, il cane sarà più incline a rilassarsi. Evitare di sgridarlo o forzarlo è fondamentale: l’animale ha bisogno di sentirsi accolto e protetto.

Quando rivolgersi a un esperto

Se la paura diventa ingestibile, con crisi di panico o comportamenti distruttivi, è importante rivolgersi a un esperto di comportamento, meglio se con approccio integrato così da poterlo aiutare in maniera ancora più profonda e per creare uno stato di benessere che perduri nel tempo.

I temporali possono essere fonte di ansia per molti cani, ma con un mix di rimedi naturali, attenzioni quotidiane e strategie educative possiamo trasformare la paura in un’esperienza gestibile.

Giulia Severi Pierini, naturopata del Centro Cinofilo Funny Dog

(Il Centro Cinofilo Funny Dog è sponsor inserzionista del gruppo editoriale Assisi News)

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata