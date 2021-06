Umbria Jazz 2021, il programma con ospiti e artisti dal 9 al 18 luglio a Perugia

Non è ancora l’Umbria Jazz di sempre, ma per il festival in programma a Perugia dal 9 al 18 luglio c’è la voglia di ripartire. Il risultato è un programma di Umbria Jazz 2021 di livello assoluto, del tutto degno di una “normale” edizione del Festival, pur avendo dovuto fare i conti con gli effetti di quella che gli organizzatori e le istituzioni sperano possa essere la “coda” della pandemia. E per lanciare la volata “all’edizione che sarà ancora più splendida del 2022” come ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei, presentato nel corso di una conferenza stampa ieri con lo sfondo dell’Arena Santa Giuliana e dei tetti di Perugia.

Umbria Jazz riaccende quindi luci e amplificatori con la voglia di tornare ad essere la “colonna sonora della vita normale”. Un festival “monco”, lo ha però definito il direttore artistico Carlo Pagnotta, perché non ci saranno i concerti gratuiti in piazza, i concerti in Galleria, e le Clinics del Berklee, per i quali si rimanda al 2022. È stato un anno duro, il 2020, “e per noi è stato anche un anno senza Festival, come era accaduto solo nel 1977 e negli anni 1979-1981” ha ricordato il presidente Gianluca Laurenzi. “Dopo l’inverno dell’umanità – ha però aggiunto – torniamo a fare quello che sappiamo fare meglio, ovvero dell’ottima musica con lo stesso entusiasmo di sempre. Anzi, maggiore”.

Ad anticipare il programma di Umbria Jazz 2021, giovedì 7 luglio, ore 21,30 al Barton Park suonerà la Orchestra Asclepio, formazione veneta (ma non solo) formata da operatori sanitari: professionisti che quotidianamente svolgono il proprio lavoro nelle strutture sanitarie accomunati anche da un grande amore per la musica. Oltre all’orchestra diretta da Alois Saller, anche la big band jazz dell’Università di Padova, direttore Ludovico Rinco. In programma un suggestivo confronto classica-jazz con “Lo Schiaccianoci” di Pëtr Il’ičČajkovskij e la “rilettura” jazz che ne fece Duke Ellington. Orchestra Asclepio eseguirà anche la “Rapsodia in blu” di George Gershwin, pianoforte solista Leonora Armellini. Giovedì 8 luglio alle 21 al Teatro Morlacchi è invece la volta di Mauro Ottolini e i Sousaphonix in Inferno – Dante Alighieri’s 700th Anniversary, la sonorizzazione dal vivo di un capolavoro del cinema italiano realizzato dal regista Francesco Bertolini: “Inferno“. Uno spettacolo che unisce musica, cinema e teatro, con la recitazione di alcune terzine di Alessandro Anderloni.

Questo il programma di Umbria Jazz 2021 all’Arena Santa Giuliana, per tutti gli eventi è possibile scaricare il programma in pdf da questo link:

9 luglio

Emmet Cohen Trio con Samara Joy

JLCO con Wynton Marsalis

10 luglio

Stefano Bollani

Billy Hart Quartet con Ethan Iverson

11 luglio

Enrico Rava / Fred Hersch Duo

“Al Gir dal Bughi” con Dino Piana, Enrico Rava, Franco Piana, Dado Moroni, Gabriele Evangelista, Roberto Gatto

Julian Lage Trio

12 luglio

Cécile McLorin Salvant Duo feat. Sullivan Fortner

gruppo Bokanté

Posposto al 2022 il concerto di Jamie Cullum previsto il 12 luglio. Le richieste di rimborso dovranno avvenire attraverso i canali di acquisto del biglietto entro il 30 giugno 2021.

13 luglio

Edmar Castaneda / Grégoire Maret “Harp vs. Harp”

Progetto speciale per Umbria Jazz

“Correspondence” con Gianluca Petrella, Pasquale Mirra, Riccardo Onori, Blake Franchetto, Simone Padovani, Kalifa Kone, Reda Zine, DEM

14 luglio

Brad Mehldau Trio

Branford Marsalis Quartet

15 luglio

Paolo Fresu “Heroes – Omaggio a David Bowie” con Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer

Imany “Voodoo Cello”

16 luglio

Angélique Kidjo con African Odissey

17 luglio

Cuban night “Viento y Tiempo”

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola’s Band

Cimafunk

18 luglio

Quinteto Astor Piazzolla

Gino Paoli & Danilo Rea

Funk Off on stage & Gino Paoli

© Riproduzione riservata