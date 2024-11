UmbriaCon 2025: Elio e le Storie Tese apriranno il Festival Comics Arts & Games di Bastia

Grande annuncio per UmbriaCON, il Festival Comics Arts & Games che si terrà a Bastia Umbra (Pg) dal 16 al 19 gennaio 2025 presso Umbriafiere. A salire sul palco per l’atteso concerto dell’evento di apertura saranno gli acclamati e amati Elio e le Storie Tese.

La seconda edizione di UmbriaCON conferma il salto di qualità con un programma ancora più ricco di eventi, espositori, spazi ludici e incontri per tutte le età. UmbriaCON offrirà molte opportunità di divertimento e di scoperta per tutti gli appassionati di fumetti, giochi, cosplay e cultura nerd. Si inizia con una serata davvero esclusiva prevista per giovedì 16 gennaio con “Aspettando UmbriaCON”. In questa speciale apertura, dedicata unicamente al Padiglione Spettacolo (comprendente anche l’area Food), sarà ospitata la band cult della musica italiana Elio e le Storie Tese per un concerto inaugurale che sarà un evento unico nel suo genere e tappa straordinaria del gruppo, perchè l’unica in programma nell’inverno. Dal primo album “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu” al più recente “Arrivedorci”, anticipato dall’omonimo singolo presentato in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, in oltre trent’anni di carriera la formazione si è affermata coma una delle realtà più originali del panorama italiano, tra i lavori più apprezzati “Eat the Phikis” contenente la canzone “La terra dei cachi”, medaglia d’argento al Festival di Sanremo 1996.

La serata di giovedì 16 gennaio sarà aperta da una cerimonia di inaugurazione, a cui seguirà la conduzione e la masterclass dell’attore Rodolfo Mantovani e uno spettacolo esclusivo di magia a cura di Andrea Paris, il celebre comico, mago, illusionista e mentalista, per poi concludersi in bellezza con l’esibizione di Elio e le Storie Tese. Per i fan più affezionati di Elio, prevista anche l’opportunità di partecipare ad una sessione di firmacopie prima dell’esibizione. Sarà un’occasione straordinaria per interagire con una delle band più amate e longeve del panorama musicale italiano, in un contesto intimo e irripetibile. UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra insieme con il Comune di Bastia Umbra partner dell’evento, in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Umbriafiere e con il patrocinio del Comune di Assisi.

La seconda edizione di UmbriaCON è caratterizzata dal tema “Double-Up”, per celebrare il potere del raddoppio in tutte le forme. Dal raddoppio delle date del Festival, passate a quattro giorni, alla duplice natura del fumetto, che combina arte e letteratura, fino al dualismo del gioco, che sfida la mente e il corpo, e al concetto di doppio in senso ampio, come la copia, il gemello, l’alter ego.

Per la prima volta nella storia degli eventi umbri, non solo nel settore Comics & Games, UmbriaCON diventa un festival internazionale. Già presentati alcuni degli ospiti che animeranno gli stand di Umbriafiere. Già annunciati Giulio Rincione, autore della cover dell’evento, lo youtuber italiano Cavernadiplatone, il leggendario fumettista argentino Eduardo Risso, il creativo e amato fumettista Sio, la famosa youtuber e illustratrice italiana Fraffrog, il celebre fumettista italiano Giorgio Cavazzano e il fumettista statunitense John Romita Jr. Si aggiungono Cicciogamer89 uno degli youtuber più seguiti e amati in Italia e vera icona del mondo gaming italiano e Federic95ita una delle personalità più influenti nel mondo italiano delle carte collezionabili Pokémon.

Durante il Festival, i fan potranno assistere a panel, sessioni di firmacopie e momenti di incontro con gli ospiti, un’occasione imperdibile per chi li segue su web e social e desidera conoscerli dal vivo.

Dichiara Federico Piermaria, direttore artistico di UmbriaCON: «Questa seconda edizione è stata intitolata “Double-Up” proprio perché il Festival è raddoppiato in ogni aspetto, dai giorni agli spazi, dagli ospiti agli eventi. La volontà è stata di far crescere velocemente UmbriaCON, per posizionarlo ancor meglio tra i principali eventi dell’Umbria e portare nella regione grandi nomi, iniziative di qualità e opportunità di divertimento e di cultura per tutto ciò che riguarda il mondo dei comics, dei games, del fantastico e dell’intrattenimento multimediale. La seconda edizione di UmbriaCON sarà assolutamente sorprendente per tutti, giovani e meno giovani, appassionati di ogni età e famiglie, con un ampliamento nell’ambito delle arti in tutte le sue sfaccettature, come anche dei concerti e dello spettacolo».

UmbriaCON si prepara a regalare un Festival indimenticabile per il panorama italiano del fumetto, del gioco e della cultura pop, ricco di eventi, incontri e divertimento per tutte le età.

© Riproduzione riservata