Stefano Pastorelli: “Regionali 2024, più votato ad Assisi e ottimo risultato per Forza Italia”

Giunge al capolinea l’esperienza di Stefano Pastorelli quale consigliere regionale; l’ex capogruppo di Forza Italia che aveva lasciato la Lega qualche mese guarda comunque il bicchiere mezzo pieno, l’essere il più votato ad Assisi, anche se si passa da quasi seimila preferenze complessive a poco meno di duemila, e in generale un ottimo risultato per FI.

“Le recenti elezioni regionali hanno segnato un ottimo risultato per Forza Italia ad Assisi, con un altrettanto ottimo risultato che – si legge in una nota – ha visto Stefano Pastorelli, consigliere regionale uscente, ottenere il maggior numero di voti sia ad Assisi che a Bastia Umbra. Questo successo non solo conferma la fiducia degli elettori nel nostro progetto, ma rafforza anche la nostra determinazione a lavorare per il futuro della città. Stefano Pastorelli, il candidato più votato di Assisi e Bastia, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno e la sua dedizione verso la comunità”.

“Sono onorato e grato per il sostegno ricevuto. Continuerò a lavorare con la stessa passione e determinazione, insieme alla mia squadra e a tutte le persone che mi sono state vicine,” ha dichiarato Stefano Pastorelli. Ora, con lo sguardo rivolto al futuro, è tempo di iniziare a pianificare le prossime mosse per Assisi. Le elezioni imminenti rappresentano una nuova opportunità per consolidare i risultati ottenuti e per continuare a costruire un futuro prospero per la nostra città. La squadra di Forza Italia – conclude la nota – è pronta a raccogliere questa sfida, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

