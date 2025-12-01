UmbriaCON 2026 torna a Umbriafiere dal 16 al 18 gennaio: annunciati i primi ospiti

Ci saranno tra gli altri Simon Bisley, anche autore della cover, Alex Maleev, Carmine Di Giandomenico, Sio e Fraffrog e Giorgio Vanni

La magia di UmbriaCON sta per tornare. Dopo due edizioni di straordinario successo, il Festival Comics Arts & Games dell’Umbria torna dal 16 al 18 gennaio 2026 presso il complesso espositivo UmbriaFiere a Bastia Umbra (Pg). Confermato come uno degli appuntamenti di punta del panorama comics & games italiano, UmbriaCON 2026 consolida in questa terza edizione il suo ruolo di riferimento non solo per nerd e lettori di comics. UmbriaCON, infatti, è una grande festa aperta a tutti gli appassionati di cultura pop, intrattenimento, fantasy e cinema d’animazione, a famiglie e professionisti del settore. Un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Tema di questa nuova edizione è “CULT”. Un omaggio ai simboli intramontabili della cultura pop, del cinema, delle serie TV, dell’arte e del fumetto che hanno segnato generazioni. UmbriaCON “CULT” sarà un viaggio tra icone, linguaggi e miti che hanno definito l’immaginario collettivo.

La biglietteria online è già aperta, con agevolazioni e abbonamenti su www.umbriacon.com.

Il poster di UmbriaCON 2026

A firmare la copertina ufficiale di UmbriaCON 2026 è l’acclamato artista Simon Bisley, leggenda del fumetto internazionale, icona dello stile esplosivo e iper-dinamico. Ha segnato serie cult come Lobo, Judge Dredd e Sláine ed è considerato uno degli artisti più influenti degli ultimi decenni. Per UmbriaCON ha disegnato un’illustrazione potente, selvaggia e iconica. Una scimmia rock-metal in piena carica, catene spezzate e un’estetica esplosiva che racchiude lo spirito del Festival: spettacolo, adrenalina e cultura pop senza freni. Dettagli folli, linee dinamiche e colori aggressivi trasformano questa immagine in un manifesto immediatamente riconoscibile. Sul fondo, simboli del mondo comics, games e musica completano un’opera che parla direttamente ai fan.

Una cover che non si limita a rappresentare UmbriaCON: la incarna come evento che si fa notare e che ha ormai preso il suo spazio nell’ecosistema italiano e internazionale.

Ospiti italiani e internazionali

Confermati i primi ospiti italiani e internazionali di UmbriaCON 2026 che offriranno al pubblico l’opportunità di conoscere e apprezzare varie declinazioni del fumetto, del gioco e della cultura pop. Oltre al fumettista Simon Bisley, autore della cover, si potranno incontrare e conoscere: Alex Maleev, maestro del realismo nel fumetto USA; Carmine Di Giandomenico tra i più importanti autori italiani sulla scena internazionale, celebre per il suo segno energico e cinematografico; gli amatissimi creatori Sio e Fraffrog (ospiti GigaCiao) innovatori del linguaggio comico e visivo contemporaneo; Emiliano Sciarra autore del celebre Bang!, uno dei giochi da tavolo italiani più giocati nel mondo, che darà ufficialmente il via al record mondiale del torneo di Bang! più grande della storia; maestri del doppiaggio come Pietro Ubaldi, storica voce di personaggi iconici come Doraemon, Patrick Stella, Mizar, Taz e molti altri.

Sul palco di UmbriaCON si esibiranno Giorgio Vanni, la voce delle sigle più amate da Dragon Ball a Pokémon, Dario Moccia e Davide Masella volti di spicco del fumetto e dell’intrattenimento italiano, presenti in qualità di editori di Tomodachi Press. Il cast di Disneiamo porterà la magia delle fiabe e delle colonne sonore Disney: un appuntamento emozionante per famiglie e fan di tutte le età con i classici del cinema d’animazione, reinterpretati in modo coinvolgente dal quartetto di performer e doppiatori italiani Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini.

Inoltre, nel cuore pulsante di Umbriafiere appuntamenti speciali dedicati al tema CULΤ, con focus esclusivi sul cinema e le sue icone, mostre a tema, cosplay e area food. E non è tutto: oltre 80 espositori e molti altri ospiti nazionali e internazionali che presto saranno rivelati. UmbriaCON 2026 si prepara a regalare un Festival indimenticabile, con tre giorni di pura energia, magia e divertimento per tutte le età.

