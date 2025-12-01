Si droga in casa e picchia la sorella: allontanamento e divieti per un 38enne

Il personale della Polizia di Stato di Assisi ha eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla parte offesa, nonché del divieto di dimora nel Comune di Assisi, a carico di un 38enne cittadino italiano ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate in ambito familiare. Tale esito va ricondotto agli accertamenti investigativi realizzati dagli Agenti del Commissariato assisano sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia, originati da un grave episodio di violenza, posto in essere dall’uomo nei confronti della sorella.

L’uomo, infatti, lo scorso 10 novembre, a seguito di una lite con la sorella — connessa all’uso di sostanze stupefacenti da parte del 38enne nell’abitazione familiare — si è avventato contro quest’ultima spingendola con violenza, facendola cadere a terra, sbattendola contro un mobile, di nuovo afferrandola per i capelli. La donna ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 20 giorni. Le Forze dell’Ordine sono intervenute presso l’abitazione, anche in un’altra occasione, dopo che l’uomo ha aggredito altri congiunti. Tali comportamenti hanno indotto la donna a chiedere aiuto alla Polizia di Stato. Grazie agli accertamenti del personale del Commissariato di P.S. di Assisi e sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in ordine al delitto di lesioni personali aggravate, ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parti offese, oltre al divieto di dimora nel Comune di Assisi. Acquisito il provvedimento, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi hanno rintracciato l’uomo, notificando il provvedimento.

