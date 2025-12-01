Riverock, Noemi incanta al Teatro Lyrick: successo di pubblico ed emozioni (foto)

Il Teatro Lyrick ha fatto registrare il tutto esaurito per la tappa assisana del “Nostalgia Indoor Tour”, organizzata da Riverock, dove Noemi ieri sera ha conquistato il pubblico con uno spettacolo intenso e di grande eleganza, arricchito da un forte impatto visivo. La cantautrice, tra le voci più riconoscibili della scena italiana, ha guidato la platea in un percorso emozionale, alternando i suoi successi più amati ai brani del nuovo album “Nostalgia”.

A rendere il concerto ancora più coinvolgente è stata la scenografia firmata dalla creative director Ace Bowerman: ampi drappeggi proiettati hanno trasformato il palco in una sequenza di quadri in movimento, spaziando da cieli stellati a atmosfere lunari fino a paesaggi saturi di colore. Nei momenti più raccolti, un’installazione luminosa ha avvolto il pianoforte, creando un dialogo delicato e suggestivo tra musica e immagine. (Continua dopo la foto)

Noemi è stata affiancata da una band di altissimo livello: Matteo Di Francesco (batteria), Gabriele Greco (basso), Luciano Zanoni (tastiere), Marco Rosafio (chitarra 1), Davide Gobello (chitarra 2) e Simona Farris (cori), che hanno dato vita a un suono ricco e internazionale, capace di esaltare ogni sfumatura della voce dell’artista.

Tra gli highlights della serata, le interpretazioni di “Glicine”, “Vuoto a perdere”, “Makumba”, “Sono solo parole” e del nuovo singolo “Bianca”, accolte con entusiasmo da un pubblico caloroso e partecipe. Le ovazioni, sempre più lunghe e sentite, hanno scandito una chiusura travolgente, culminata con il teatro intero in piedi.

Con questa performance, Noemi ribadisce la solidità del suo percorso artistico e la sua straordinaria capacità di coniugare intensità interpretativa, raffinatezza estetica e una presenza scenica magnetica. La tappa di Assisi si è confermata una delle più significative e partecipate dell’intero tour.

Foto: redazione Assisi News

