Unto Assisi 2024, il programma degli appuntamenti in centro e frazioni dal 27 ottobre all’1 dicembre

È in programma dal 27 ottobre all’1 dicembre prossimi ad Assisi la dodicesima edizione di “Unto” (Unesco, natura, territorio, olio), manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva appena franto e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il programma di Unto Assisi 2024, promossa dal Comune di Assisi, è inserito nel cartellone ufficiale di Frantoi Aperti 2024 in Umbria 2024 (qui tutti gli eventi): tanti gli appuntamenti, fra visite guidate al patrimonio Unesco, degustazioni con esperti del settore, convegni, mostre, trekking e passeggiate culturali, concerti e laboratori per bambini, oltre alle immancabili visite gratuite ai frantoi, in cui vivere l’emozione della spremitura dal vivo e l’assaggio dell’olio nuovo in bruschetta.

Come sempre Unto Assisi 2024 si apre con la consegna del premio Federico Falchetti dedicato alle aziende e alle scuole del territorio e con la mostra mercato, che torna in piazza del Comune, dal 31 ottobre al 3 novembre orario continuato dalle 10.00 alle 19.00: in mostra le eccellenze dei produttori d’olio di Assisi e dell’Umbria, oltre ai prodotti delle nostre campagne, frutto della sapiente mano delle aziende agricole che con maestria e passione portano avanti mestieri antichi, ma proiettati verso il futuro e l’innovazione. Entrata libera. Durante la mostra mercato è in programma la mostra della pittrice Stefania Pinci che esporrà alcune delle sue opere che omaggiano (alla Galleria delle Logge, ore 10.00 / 19.00) e Luogo della Penitenza di Pietro Lista, esposizione a cura di Stefano Frascarelli alla Fonte di San Niccolò. Alla Galleria le Logge anche la mostra “Una Raccolta di Olive” sempre dalle 10 alle 19. In programma anche “La navetta di Unto”, con partenze alle 11.00 – 15.30 – 17.00 dal 31 ottobre al 3 novembre, servizio gratuito a cura della Pro Loco di Assisi.

Tra i concerti di Unto Assisi 2024, tutti con ingresso libero fino a esaurimento posti, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale alle 17, giovedì 31 Ottobre “Berazzi Paradisi Pecci Trio”; venerdì 1 Novembre alle 17 Steven Paris; sabato 2 Novembre alle 17 Resonars; e domenica 3 Novembre “Assisi in Lirica – Orchestra Lirica Italiana”, concerto di musica classica con il duo di Perugia Patrizio Scarponi al violino e Giuseppe Pelli al pianoforte.

Tra le degustazioni di olio in programma ad Unto Assisi 2024, sempre alla Galleria Le Logge alle 15.30 con ingresso libero, Giovedì 31 Ottobre percorso sensoriale all’olio evo dop Umbria e di produzione assisana a cura di CIA Umbria; venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre stessa iniziativa a cura di Assoprol Confagricoltura Umbria / Angela Canale Capo Panel; e domenica 3 Novembre, stessa iniziativa a cura di Giulio Scatolini Capo Panel.

Per quanto riguarda le visite guidate di Unto Assisi 2024, il 31 ottobre alle 15 e venerdì 1 novembre alle 11.30 visita alla Rocca Maggiore (Info, costi e prenotazione obbligatoria +39 0758138680); e sabato 2 Novembre alle 12 visita guidata alle Domus Romane (Info, costi e e prenotazioni: 075 8138680). Nelle giornate del 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre per coinvolgere i più piccoli alla visita dei Musei del Foro Romano e della Pinacoteca, verrà offerto un gioco/quiz per scoprire i particolari delle collezioni museali. Altra iniziativa per bimbi nel programma di Unto Assisi 2024, “La biblioteca racconta”, in programma il 31 ottobre alle 16 con Letture d’Autunno, Letture dedicate ai bambini e ragazzi nel giorno di Halloween in scena alla Galleria Le Logge a cura della Biblioteca comunale di Assisi; info e prenotazioni: 075 813481.

Per quanto riguarda il trekking e le passeggiate, si parte domenica 3 novembre alle 9 con la “Passeggiata tra gli Olivi” organizzata dalla Pro Loco di Tordibetto, che durerà tutta la mattinata e si concluderà alle 13 con un momento conviviale tutti insieme. Info, costi e prenotazioni Francesca Cianciulli: 340 0098927 / Rolando Berellini: 333 6049292. Domenica 3 novembre dalle 9.20, I colori del Subasio, passeggiata e raccolta delle erbe gratuita (con pranzo falcoltativo a pagamento) organizzata dalle Pro loco di Costa di Trex e di Armenzano; Info e prenotazioni: 333 8579466. Venerdì 8 e domenica 10 9 “A scuola dell’olio e castagnata”, evento a cura della Pro loco di Castelnuovo con la scuola per l’infanzia “Gesù Bambino” che prevede l’abbacchiatura delle olive da parte dei bambini (l’8) e a seguire dalle 15 del 10 attività di laboratorio di spremitura delle olive. A chiudere la giornata, alle 17, la tradizionale castagnata di San Martino con degustazione del vino novello, bruschetta con olio nuovo e torta al testo con affettati.

Il 9 novembre a Unto Assisi 2024 “Aspettando San Martino”, cena sociale e degustazione dell’olio nuovo a cura della Pro Loco di Rocca Sant’Angelo; domenica 10 novembre “Tutti a raccolta”, iniziativa a ingresso libero con posti per prenotazioni: +39 339 777 4188. Sempre domenica dalle 16 la degustazione di Bruschetta con olio nuovo offerto dall’azienda agricola “La montagnola di Assisi” e vino novello della ditta Migliosi, a cura della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli.

Tante le iniziative di Unto Assisi 2024 in programma domenica 24 novembre Bruschettata in bicicletta, due percorsi in bicicletta per gustare il territorio e l’olio umbro: il primo alle 9.30 una passeggiata in pianura di 3 km per adulti e bambini, o una passeggiata in pianura tra Rivotorto a Capodacqua con diverse soste tra colazioni e visite guidate alle Chiesine di Santa Maria Maddalena (Luogo della conversione di San Francesco), di San Rufino d’Arce, della Chiesina della Santissima Trinità, degustazione di bruschetta con l’olio nuovo a cura dei Priori della Festa della Trinità e del Frantoio Brunozzi. Altro percorso di mezza costa attraverso la “Fascia olivata Assisi – Spello” per esperti in Mountain bike – Ebike – Gravel bike di 40 km circa, con partenza e isceizione alle 7.30 alla la Pro Loco di Capodacqua e pranzo finale alla Pro Loco di Rivotorto. Info tecniche e prenotazioni; Alberto 335 5776487/ Mario 348 3864388. L’iniziativa è a cura di Pro Loco Rivotorto – Pro Loco Capodacqua – Unione Ciclista Rivotortese.

Domenica 24 novembre dalle, infine, la tradizionale castagnata con assaggio di vino novello e olio nuovo in piazza dei Caduti a Tordandrea di Assisi, a cura della Pro Loco di Tordandrea. Infine, sabato 30 novembre a Capodacqua la “Festa dell’Olio” e seconda edizione del concorso “La Frasca D’Argento” che premierà il miglior olio extravergine d’oliva dell’annata 2024. (Info e prenotazioni, anche per la cena, Chiara: 334.9964069 e Barbara: 333.6466317, a cura della Pro Loco Capodacqua APS “Francesco Dattini”. E domenica 1 dicembre dalle 9 alle 12 una escursione gratuita di circa 10 km tra le bellezze della campagna petrignanese, con on guida; partenza e ritorno presso il Prefabbricato Parrocchiale di Petrignano (Via del Castello, zona parcheggio Chiesa). Info e iscrizioni 333.4714903). A seguire un pranzo, su prenotazione (info e costi 338.3154453 – entro e non oltre giovedì 28 novembre). L’evento è organizzato dalla Pro loco Petrignano, in collaborazione con la Confraternità di San Pietro Apostolo, Comitato del presepe vivente Petrignano e Petrignano Cammina.

Nel programma di Unto Assisi 2024 anche gli eventi del Fai, e nello specifico: domenica 27 ottobre, una Passeggiata fra gli ulivi patrimonio dell’Umbria; Venerdì 1 novembre, la Visita guidata A spasso nel Bosco; Sabato 2 novembre, la Visita guidata speciale Natura e figura; Domenica 3 novembre, Sapori d’autunno: degustazione di vino e olio in Giardino; Domenica 10 novembre, la Passeggiata fra gli ulivi patrimonio dell’Umbria. Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria via +39 075 813157 e faiboscoassisi@fondoambiente.it. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata