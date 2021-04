AssisiNews inStudio, speciale Calendimaggio: ospiti Alessandro Lampone e Simone Menichelli (foto+video)

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) AssisiNews inStudio prosegue: dopo il presidente di Confcommercio Assisi e Valfabbrica, Vincenzo Di Santi, la nuova puntata è dedicata al Calendimaggio di Assisi, con ospiti i Priori Maggiori delle due Parti, per la Nobilissima Parte de Sopra Alessandro Lampone e per la Magnifica Parte de Sotto Simone Menichelli. Durante la trasmissione, anche un’approfondita intervista in esterna a cura di Flavia Pagliochini, al Presidente dell’Ente Calendimaggio di Assisi prof. Giorgio Bonamente. AssisiNews inStudio è un format a ‘puntate’, dedicate ad attualità, economia, politica, sport, cultura, eventi e manifestazioni. Un mini programma tv, con ospiti in studio i rappresentanti delle realtà cittadine, laiche e religiose e ovviamente istituzionali, registrate direttamente nella sede aziendale della F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c., per arricchire ancora di più l’ampia offerta dedicata all’informazione territoriale e non solo. Le domande e il coordinamento editoriale sono di Stefano Berti e Flavia Pagliochini. Immagini e montaggio: Federico Baglioni. Assistente di studio: Alessio Barbanera. Grafica, coordinamento tecnico e produzione: bertidesign (Continua dopo il video)

Una puntata, quella dedicata al Calendimaggio di Assisi, dove come detto sono state affrontate le problematiche dovute alla pandemia da Covid-19 che hanno portato ad una sosta forzata e fatto sì purtroppo che la festa si fermasse. Il blocco dell’aggregazione è ciò che più ha inciso sui Partaioli, che mai come ora hanno il desiderio e la voglia di ricominciare per quella che si spera sarà un’edizione in presenza nel prossimo maggio 2022.

Di seguito una sintesi di ciò che gli ospiti hanno voluto dichiarare ed affrontare sulle tematiche dedicate alle domande:

“Non era semplice decidere ma abbiamo dovuto assolutamente fermare il Calendimaggio di Assisi in quanto non sussistono le condizioni per dare vita ad una festa che è aggregazione, non soltanto nei quattro giorni dedicati alla festa stessa ma durante tutti i mesi di accompagnamento ad essa. Calendimaggio è nelle sedi, nei vicoli, negli eventi aggregativi che i Partaioli vivono ogni momento, tutto questo purtroppo in tempi di pandemia viene forzatamente meno. Sono onorato – ha sottolineato il prof. Giorgio Bonamente in un’intervista accurata – di ricoprire questo ruolo di Magistrato della Festa. I Priori delle due Parti sono personaggi davvero autorevoli, ho trovato intorno a me il meglio sostenuto anche dall’amministrazione cittadina. Stiamo programmando il ritorno alla festa che ci auguriamo possa tornare in presenza nel 2022. Abbiamo in programma l’organizzazione di eventi futuri di contorno che potranno far rivivere il Calendimaggio nei prossimi mesi, tutto sarà programmato secondo l’evolversi della pandemia”.

“Non è semplice spiegare cosa significhi per tutti noi stare senza il Calendimaggio, la domanda è davvero complessa – ha detto il Priore della Magnifica Parte de Sotto Simone Menichelli – posso dire che stare senza la nostra festa è davvero durissimo, ma ora più che mai insieme dobbiamo uscire da questo momento duro e molto particolare. Abbiamo dato vita ad iniziative per stare vicino ai nostri Partaioli con i quali siamo in stretto contatto. Nei prossimi giorni e nei prossimi mesi ce ne saranno altre: uscirà la nostra pubblicazione “Il Magnifico”, abbiamo in programma un contest per la realizzazione del nuovo fazzoletto di Parte, poi la nostra pietra (portata inStudio da Manichelli, ndr) con lo stemma di Parte che verrà impiantata nella pavimentazione del luogo simbolo della Parte de Sotto, la Piazza di San Pietro, dove in questi giorni sono in fase di ultimazione i lavori di pavimentazione. Il ritorno in piazza e alla festa sarà manifestazione di felicità e grande voglia di tornare a divertirci con ciò che più ci piace fare”.

“Il Calendimaggio di Assisi è un gioco – ha detto il Priore Della Nobilissima Parte de Sopra Alessandro Lampone – ma non possiamo prescindere da quella che è la situazione di emergenza attuale. Tutti noi siamo stati privati da ciò che più ci piace fare. Sono onorato di rappresentare la nostra Parte e stiamo lavorando per il futuro tutti insieme. Ciò che manca di più è l’aggregazione – ha sottolineato Alessandro Lampone – siamo in attesa di ricominciare vogliosi di stare insieme. Il desiderio più grande? E’ quello di fare una cena tutti insieme. Sui programmi e sulle iniziative: cerchiamo di stare sempre al fianco dei nostri Partaioli, lo abbiamo fatto in passato e lo stiamo facendo ora. Abbiamo in programma delle iniziative per fare rivivere il Calendimaggio anche online, abbiamo organizzato un contest per la realizzazione della nuova tessera associativa, qui la citazione e il ricordo di Alessandro Lampone per Claudio Carli. Non vediamo l’ora di poter ricominciare questo nostro splendido viaggio fiduciosi di farlo a breve”.

