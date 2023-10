Addetti del 118 in rivolta: “No all’esternalizzazione del servizio, così lo si impoverisce”

Coinvolge anche Assisi la protesta degli operatori sanitari del 118, preoccupati “per la caduta di efficienza nell’assicurare il proprio contributo nel Sistema Regionale di Soccorso Territoriale, a seguito di una inadeguata programmazione di investimenti per la regolare sostituzione dei mezzi di soccorso”. È il contenuto di una lettera aperta inviata anche alla redazione di Assisi News e che, nella parte che riguarda la vecchiaia dei mezzi, è indirettamente confermata dalla lettera della Usl Umbria 1 dei giorni scorsi, che in risposta all’assessore Massimo Paggi preoccupato per il futuro dell’ospedale sottolineava che “sulle ambulanze, vecchie e poche, la direzione dovrà valutare come sostituirle e integrarle”.

E infatti gli addetti del 118 segnalano che “Il parco macchine ormai datato e con percorrenze elevate, causa disagi e rischi per i cittadini soccorsi e per gli operatori coinvolti. A quanto risulta l’orientamento Aziendale, invece di considerare soluzioni tecniche mirate all’adeguamento dei mezzi di soccorso e del personale, prefigura un disimpegno mediante l’esternalizzazione del servizio, con ricorso a fornitori esterni di macchine e personale autista. Posta la confutabilità della soluzione anche sotto il profilo strettamente economico – si legge nella nota – da questa scelta deriverebbe un ulteriore impoverimento da perdita delle professionalità degli autisti soccorritori aziendali, quali componenti qualificati dei team di soccorso, di lunga esperienza e dimostrata affidabilità”.

“Questo percorso, se attuato, non può che segnare un’altra pagina di declino del patrimonio del Servizio Pubblico Sanitario, patrimonio legato alla presenza di uomini e mezzi che assicurano la credibilità istituzionale ai cittadini, attraverso il loro impegno ed efficacia quotidiana. I sottoscritti Infermieri, Medici, Autisti Soccorritori chiedono una sostanziale riflessione ed impegno istituzionale sui temi richiamati, con l’unico scopo di mantenere la fiducia dei cittadini verso il Sistema di Soccorso Territoriale e più ampiamente verso il Sistema Sanitario Regionale. Pertanto – concludono gli addetti del 118 – per quanto detto sopra, condividendo le posizioni già espresse dalle organizzazioni sindacali, si chiede la revoca della delibera n. 1173 del 29/09/2023”.

© Riproduzione riservata