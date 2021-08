Alternativa Riformista e Roberto Sannipola: “I nostri punti programmatici”

Mentre continua la sua campagna su Facebook, Roberto Sannipola, nato a Foligno il 7 gennaio 1969 da sempre residente ad Assisi, supportato dalla lista civica “Alternativa Riformista, ha lanciato alcuni punti programmatici che, senza approfondire – i successivi approfondimenti sono spiegati in dettaglio ogni singola voce, insieme ad altri non riportati in questa sintesi – ha inviato anche ad AssisiNews. Di seguito la lista di alcuni punti programmatici di Alternativa Riformista:

• Valorizzazione Agricoltura e zootecnia biologica al 100%

• Integrare, con voucher, con buoni pasto, o similari, le pensioni minime fino a € 1.000

• Libertà di scelta terapeutica e vaccinale con veicolazione di una corretta informazione

• Creare una scuola di alta formazione interdisciplinare che unifichi il sapere umano, in particolare spirituale e scientifico – tematica attualissima —

• Ripopolamento del centro storico e dei piccoli centri montani

• Nuovo progetto culturale e turistico, a cominciare dalla digitalizzazione della città, per un nuovo marketing territoriale – una digitalizzazione e una economia che si fondi con l’etica –

• Rivalorizzazione di tutto il verde cittadino: Monte Subasio, Pincio, Rocca maggiore, ecc.

• Rilancio dei gemellaggi culturali con le città già in essere (San Francisco, Santiago de Compostela, Betlemme e Wadowice) e con altre

• Miglioramento infrastrutture impianti sportivi, a cominciare dalla piscina comunale, e rilancio della vita associativa

© Riproduzione riservata