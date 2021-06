Amministrative Assisi 2021, Roberto Sannipola (in attesa di ufficializzazione) quarto candidato sindaco

(Ste.Ber.) Amministrative Assisi 2021, dopo Stefania Proietti (sindaco uscente ed attualmente in carica), Marco Cosimetti e Francesco Fasulo (quest’ultimo che ha praticamente ufficializzato la candidatura a sindaco attraverso i manifesti affissi in tutto in territorio di Assisi) ecco il quarto nome in lizza per essere eletto a futuro Sindaco di Assisi 2021-2026: Roberto Sannipola.

Da questa sera domenica 13 giugno è infatti online su Facebook la pagina ‘Sannipola Sindaco’, con tanto di nuovo simbolo nel quale emergono i colori rosso e verde. “Il nostro motto sarà play with style, partecipiamo con stile, a cominciare dal linguaggio” – si legge nella pagina Facebook. “A presto per l’ufficializzazione della candidatura e poi per i punti programmatici” – si legge in un altro post sempre nella pagina ‘Sannipola Sindaco’.

Roberto Sannipola è presidente dell’Associazione Socio-Culturale “Movimento Costruire il Futuro”, fondata nel 2003, per “un network sociale, civico, operativo, solidale libertario”. L’associazione nel 2019 ha ripreso le sue attività in maniera più sostenuta, ad Assisi e non solo. Le iniziative sono quelle legate al sociale, all’aspetto ludico e alla cultura. Nei giorni scorsi ha organizzato la conversazione pubblica virtuale dal titolo “Quale Assisi?”, organizzata per rappresentare proposte concrete, idee, suggerimenti, vision and mission per la città di Assisi.

