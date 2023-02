Amministrazione comunale, tante chiacchiere e pochi fatti: i cittadini chiedono chiarezza

Amministrazione comunale, tanti chiacchiere e pochi fatti: i cittadini chiedono chiarezza. Lo scrive Giorgio Bastianini in una lettera aperta inviata alla redazione di Assisi News. Di seguito le sue parole:

Caro Direttore,

su questo rimpasto nella amministrazione comunale di Assisi di chiacchiere se ne sentono tante da parte di tutti, ma i diretti interessati non parlano. A nome di chi ha sostenuto in prima persona ed altri che hanno dato fiducia alle liste civiche, non vogliamo assolutamente apparire, o essere, né pregiudizialmente ipercritici né disfattisti, ma chiediamo qualche spiegazione e chiarimento, considerato che nel 2021 noi c’eravamo e abbiamo contribuito all’ ottimo risultato elettorale.

Capisco che non si può dare retta a tutti ,né si può pretendere che tutti si uniformino. Ecco perché sarebbe necessario, da parte degli eletti della coalizione di maggioranza, spiegare con volontà e sincerità, ciò che di “fanta” politica si racconta, visto che dentro e fuori dall’aria civica gli scontenti e i delusi sono molti di più di quanti non si veda e si creda. Gentili politici non rimanete nel silenzio, non fate finta di non sapere, va bene che è carnevale ma non fate “i Pulcinella” di turno. Qualcuno disse che: “… la democrazia è partecipazione”, un altro di nome ENRICO BERLINGUER disse che “..i partiti non fanno politica! I partiti sono soprattutto macchine di potere e di clientela, idee, ideale, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero!”.

Un’ immagine cosi vera e cosi reale a distanza di tanto tempo destinata a non mutare. Direttore, ricordando il suo editoriale dove scriveva del FantaSanremo, concludo ricordando Rino Gaetano:

PD-AD (nun te reggae più)

AC-PC (nun te reggae più)

M5S-OPPOSIZINE (nun te reggae più)

SINDACO PENSACI TU…

Giorgio Bastianini

© Riproduzione riservata