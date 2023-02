Possibili dimissioni di Alberto Capitanucci, accordo lontano tra Pd e Assisi Domani sul rimpasto

(Ste.Ber.) Scricchiolii e mal di pancia nella giunta Proietti. Le sospirate ed accennate ormai da tempo dimissioni di Alberto Capitanucci (che sarebbero soltanto state rimandate di qualche giorno) stanno creando molto scompiglio nella giunta Proietti. L’assessore a lavori pubblici e urbanistica vorrebbe lasciare, sulla carta per impegni personali, ma ora sarebbe il suo partito a battere un pugno e a non lasciarlo andare. Almeno fino a quando non si trova un accordo.

E l’accordo sembra essere lontano. Anzi molto lontano. Assisi Domani, civica della sindaca Proietti, chiederebbe un posto ritenendo che le spetterebbe ‘di diritto’ già dal dopo-elezioni. Ipotesi 1, a Donatella Casciarri, PD, un assessorato e, al civico di Assisi Domani attuale consigliere comunale Giuseppe Cardinali, la presidenza del consiglio al suo posto. Oppure, opzione 2, un assessorato ai civici della Proietti in sostituzione di Capitanucci e per il resto si rimarrebbe così.

Questi giorni sono giorni di incontri frenetici e riunioni costanti. Una dopo l’altra. Ennesima riunione fiume, civica, andata a buco ieri, perché la soluzione sul cosa fare dopo le dimissioni di Alberto Capitanucci non sarebbe stata trovata e a quanto pare non si troverebbe in fretta. Con Capitanucci che, arrivato a questo punto, avrebbe “fretta” di lasciare l’incarico, tenuto per le ‘bretelle’ soltanto dal proprio partito. Perché il PD avrebbe detto “no” a tali condizioni. E allora? Si rischia una rottura? Il civismo tanto sbandierato ancora sotto scacco dei partiti?

Tutto molto frenetico e ora sono molti i dolori di pancia. E le decisioni appaiono complicate, con malumori e – pare – anche qualche litigio. Attese lungaggini in attesa di decidere, e non potrebbero mancare sorprese con – anche – altre poltrone che sembrerebbero finite in discussione. A meno che il sindaco Stefania Proietti (che potrebbe anche momentaneamente fare sue le deleghe del dimissionario assessore) trovi il tanto sbandierato coraggio e dimostri – per alcuni finalmente – di avere davvero le redini per decisioni da prendere in fretta e senza ulteriori attese, per il bene di Assisi.

© Riproduzione riservata