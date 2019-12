Botti di Capodanno e animali domestici: prevenzione dell’ansia da fuochi d’artificio

Botti a capodanno, è bene proteggere il tuo animale domestico. I consigli di Daniela (Zampe in vacanza) che la redazione di AssisiNews riceve e pubblica con piacere:

Stress, traumi e animali domestici scomparsi: è un fatto spiacevole che Capodanno possa essere molto pericoloso per gli animali. I fuochi d’artificio possono causare molta ansia (nel peggiore dei casi, molti animali domestici possono scappare e perdersi). I cani che hanno paura possono essere riconosciuti dal loro linguaggio del corpo: hanno la coda tra le gambe, le orecchie piatte; sono ansimanti, si leccano continuamente il muso, sbadigliano spesso, tremano, camminano nervosamente, si nascondono, non prestano nessuna attenzione al cibo, giochi, coccole, ecc. Il tuo cane mostra questi segnali? Sono questi i consigli per prevenire eventuali incidenti a Capodanno.

Prevenzione dell’ansia da fuochi d’artificio: formazione al rumore

Se desideri ridurre l’ansia da fuochi d’artificio nel lungo termine, inizia a prepararti in anticipo (idealmente a novembre). Puoi aiutare il tuo animale ad abituarsi ai suoni dei fuochi d’artificio con un CD. Passo dopo passo: non forzare il tuo animale domestico ad una situazione scomoda, perché la paura non farà altro che peggiorare.

Evitare la fuga del tuo animale domestico

Intorno a Capodanno, si perdono il doppio degli animali che in un giorno normale. Quindi è importante tenere d’occhio i nostri amici pelosi in questo periodo dell’anno, perchè anche il cane o il gatto più addestrato possono mostrare un comportamento davvero imprevedibile. Cani e gatti che sono normalmente super calmi e sicuri possono improvvisamente scappare o nascondersi per pura paura. Assicurati che il tuo animale abbia un microchip o una targhetta identificativa. Tieni il tuo cane o il cane ospite al guinzaglio per tutto il capodanno. E non lasciare mai un cane da solo in pubblico, come fuori dal supermercato per esempio. Il cane può essere spaventato dagli sconosciuti che passano o anche peggio: dai suoni delle feste di capodanno e dai fuochi d’artificio. Se il cane viene lasciato solo e legato, l’evento può essere incredibilmente traumatico. Controlla bene se gli animali domestici sono al sicuro all’interno di casa tua, poi chiudi tutte le finestre, le porte e le gattaiole per gatti.

Sicurezza a casa durante il capodanno

Chiudi le tende per nascondere la “paurosissima” luce dei fuochi d’artificio, ma lascia le porte dentro casa aperte in modo che gli animali domestici possano trovare un loro spazio sicuro. Puoi aiutare il tuo cane o gatto creando un luogo accogliente e protetto, preferibilmente vicino a te. Metti un panno sopra la gabbia di uccelli e/o roditori per un riparo supplementare. Accendi la TV o la radio per neutralizzare il rumore proveniente dall’esterno.

Ridurre la paura dei fuochi d’artificio

Prima di tutto: assicurati di aver già portato fuori il cane in un parco tranquillo nel pomeriggio, o pianifica una passeggiata molto lunga prima della sera con un sacco di esercizio fisico e giochi mentali. Giocare e fare esercizio con il cane assicurerà che arrivi molto stanco e sereno alla sera. Assicurati di tornare a casa non oltre le 21, quando potrebbero iniziare molti fuochi d’artificio.

Zona libera da fuochi d’artificio

Ci sono strutture per animali domestici in zone senza fuochi d’artificio dove il tuo animale domestico può festeggiare un capodanno tranquillo e sereno. Molti di questi alloggi vengono prenotati abbastanza in anticipo, quindi assicurati di pianificare in tempo.

Proteggi il tuo animale domestico da ansie e paure… E Buon anno!