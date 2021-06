Centro di cardiologia 7′ Piano, il grazie di Claudia Travicelli: “Grande competenza e attenzione”

“Vorrei complimentarmi e ringraziare il Centro di Cardiologia 7’ Piano (Utic e Usi) dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, per la competenza, la professionalità e l’umanità di tutti gli operatori che hanno preso in carico la mia mamma durante il suo recente delicato ed importante ricovero. Dopo lunghi giorni terribili di paura, incerti e critici, siamo speranzosi e ci auguriamo giorni più sereni”. Lo scrive l’ex assessore ed ex consigliere comunale Claudia Travicelli, dopo il ricovero della mamma.

“Molto direi troppo spesso – scrive Travicelli a proposito del Centro di cardiologia 7′ Piano – si da per scontato che determinati servizi siano a disposizione della cittadinanza. Vedere mia madre uscire con tutte le sue difficoltà, ma uscire per tornare a casa, da quel reparto mi ha fatto riflettere sull’importanza di avere nel nostro territorio tanti operatori, che ognuno nella loro mansione si adoperano con grandi competenze ed attenzioni. Senza dimenticare che con il Covid è naturalmente venuta meno la possibilità di seguire da vicino i nostri cari, ma le cure e l’assistenza eccellenti di chi lavora con amore e passione può darci sicuramente serenità. Grazie a chi ogni giorno mi sostiene con una parola, un messaggio, un gesto d’affetto”.

“Grazie a chi ci aiuta nel quotidiano, grazie al nostro medico di base Dottoressa Francesca Valecchi e alla sua assistente La Cri (Cristina), grazie al personale dell’USL Umbria 1 – Palazzo della Salute – Bastia Umbra e grazie a quanti ci accompagneranno in questo viaggio. Grazie di a voi tutti. La strada sarà lunga, ci vorrà del tempo e tanta pazienza, non esiste il tempo … quando sappiamo di essere accompagnati dall’amore e dal vostro grande affetto”.

