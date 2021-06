“La Sala della Conciliazione non è una sala da ballo”, FdI contro Assisi Domani

Un post sul profilo di Assisi Domani con un fotomontaggio dei consiglieri di Assisi Domani, Giuseppe Cardinali, Carlo Migliosi e Paolo Sdringola, con il sindaco e l’assessore Veronica Cavallucci, esponente della stessa lista civica, in atteggiamenti ‘sciolti’ nella Sala della Conciliazione, fa arrabbiare Fratelli d’Italia Assisi, che ha screenshottato il post, successivamente cancellato.

“Non c’è limite all’indecenza. È stata pubblicata il giorno 21 giugno 2021 sulla pagina ufficiale della Lista ‘Assisi Domani’ un’immagine nella quale sono immortalati i consiglieri e assessore comunali eletti nella stessa, mentre motteggiano, con gesti fuori luogo e di cattivo gusto, passi di danza con al centro la sindaca Proietti”, scrive Fratelli d’Italia.

“Nulla di male – aggiungono i ‘meloniani’ assisani – se tutto ciò non fosse avvenuto all’interno della Sala Conciliazione che non solo è spazio istituzionale, ma anche luogo di grande valore storico in quanto il porporato Cardinale Merry del Val in quella sala preparò i Patti Lateranensi. Qualcuno, con un raffinato houmor, ha già ipotizzato che, con i cambiamenti che Assisi domani va sbandierando, tale sala potrebbe essere ribattezzata ‘Cardinale Merry del Bal’. Il grande medico Ippocrate consigliava di ripararsi dalla calura estiva almeno con una foglia di fico ma, per questi deliri di onnipotenza, non basterebbe un albero intero. Si tratta di disgustevole offesa e mancanza di rispetto con grave danno all’immagine della Città di Assisi. Si spera che il Sindaco e la sua Lista chiedano pubbliche scuse alla Città. Se questo, come sta scritto a firma Stefania Proietti, è ‘ancora il futuro di Assisi’, povera Assisi!”.

