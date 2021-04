ConfrontiAssisi, terza uscita: proposte e opportunità per la città

Il terzo numero di ConfrontiAssisi si occupa per gran parte di visioni e proposte per la città.

Si tratta di contributi che interpretano il ruolo e la funzione della città alla luce di differenti prospettive, tutte in vista dei nuovi ed imminenti assetti amministrativi firmate dai due autori EnricoSciamanna e Maurizio Terzetti che scrivono rappresentando il proprio pensiero, e da Leonardo Paoletti che scrive in qualità di coordinatore di Forza Italia, Assisi.

Per la sezione economia scrive Claudio Tiriduzzi, che, come membro per la Regione Umbria del Coordinamento Nazionale Affari Europei presso la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, tratteggia il quadro generale del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza rimandando ad un successivo articolo dedicato all’Umbria e ad Assisi allorché, dopo il 30 aprile, il piano sarà esaminato e approvato dall’Unione Euroepea.

Nella sezione documenti è altresì consultabile la proposta della Regione Umbria per il PNRR, per il proprio territorio, tra cui iprogetti riguardanti Assisi.

Proponiamo nella sezione Dati e Statistiche, gli ultimi dati aggiornati sui residenti nel Comune di Assisi.

In questa pubblicazione: Cultura, Turismo, Urbanistica e Politica

Enrico Sciamanna – Assisi domani, meglio di ieri. La città è la misura di tutte le cose.

Il futuro della città, relativamente al turismo e alla qualità della vita, può essere migliorato con l’accorta e severa programmazione di una serie di modifiche realistiche, suggerite anche dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti intervenuti per la pandemia, seguendo esempi collaudati e calandoli nella realtà locale, senza stravolgerla.

Maurizio Terzetti – La cava, il monte, il museo, la valle.

Quasi un programma di cose per Assisi. L’aderenza alla città della tradizione e la ricerca di modernizzazione di tutto il territorio comunale sono due obiettivi di programma assolutamente compatibili se si agisce sul centro storico di Assisi come museo internazionale, sulla riconsiderazione dei rapporti con le istituzioni religiose e con il Sacro convento, sul terziere del Subasio, sui tratti salienti della natura che caratterizza il comune, sull’alleanza strategica con la Valle Umbra (Aevum).

Leonardo Paoletti – La strada di Assisi. Idee per il futuro della città.

Urbanistica e ambiente. Un hub nella zona industriale per la consegna di merci con mezzi elettrici.

Cultura e turismo. Valorizzare i siti francescani, l’Assisi romana, le Rocche, i Castelli, il Subasio e i grandi eventi e enti culturali ottimizzando la comunicazione.

Società. Combattere lo spopolamento con la “defiscalizzazione”, mobilità alternativa e rientro dei servizi pubblici. La mobilità alternativa e il servizio ai più deboli sono occasioni occupazionali contro la crisi economica da Covid.

Economia

Claudio Tiriduzzi – Il Recovery Plan dall’Europa all’Italia. I fondi, le destinazioni e la governance.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR è una straordinaria occasione di rilancio degli investimenti nel nostro Paese con 196,5 miliardi tra sussidi e prestiti. Il Piano è articolato in 6 macro-missioni, vale a dire specifiche aree di investimento che a loro volta raggruppano 16 componenti per realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Le componenti si articolano in 48 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Il ruolo delle Regioni.

Documenti – Regione Umbria

Regione Umbria – PNRR Regione Umbria 2021-2026. Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

La proposta per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza adotta dalla Giunta della Regione Umbria per il territorio regionale. Testo completo. Progetti riguardanti Assisi: centro storico privo di auto, ciclovie, riqualificazione ospedale, palasport ed altro.

Dati e Statistiche – Demografia

ISTAT – Residenti Assisi 2020. Dati ISTAT su italiani e stranieri in Umbria e comprensorio.

La popolazione residente al 1° gennaio 2020, gli stranieri residenti divisi per continente e paesi di origine, la variazione dal 2019 al 2020.

