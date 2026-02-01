Fonderie di Assisi, replica del Comitato: “Che i valori siano nei limiti di legge non basta”

Il Comitato di Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli -Assisi prende atto dei risultati della ricerca condotta da INAIL, CNR e Università sulla Fonderie di Assisi (ex Tacconi), dalla quale emergono valori rientranti nei limiti di legge per i parametri ambientali e sanitari monitorati.

“La ricerca sulle Fonderie di Assisi- ricorda il Comitato – è stata promossa da INAIL, con i siti di studio individuati dalla ASL (Deruta per le ceramiche e Assisi per le fonderie). Le aziende interessate hanno collaborato volontariamente ai monitoraggi ambientali e alle indagini sui lavoratori, senza promuovere né finanziare lo studio. Il Comitato ritiene che, anche in presenza di professionalità scientifica degli enti coinvolti, sia opportuno affiancare ulteriori verifiche indipendenti e continuative, affidate agli enti pubblici preposti al controllo. Il Comitato richiama l’attenzione sul fatto che, come più volte ribadito dai medici ISDE, il rispetto dei limiti normativi non implica automaticamente l’assenza di rischi, soprattutto in relazione ad esposizioni croniche e cumulative per bambini ed anziani, e che monitoraggi limitati nel tempo potrebbero non rilevare tutte le condizioni ambientali e produttive”.

“In considerazione del contesto territoriale e delle preoccupazioni espresse dai cittadini – continua la nota – il Comitato richiama i principi di prevenzione e precauzione come criteri guida per l’adozione di misure di tutela adeguate. Per questi motivi, il Comitato chiede alle istituzioni competenti di valutare: l’attivazione di monitoraggi ambientali mediante calcolo del bioaccumulo delle polveri con collocazione di deposimetri negli edifici prossimi all’impianto e monitoraggi sanitari permanenti ed indipendenti a cura di ARPA e USL, anziché indagini senza il coinvolgimento della popolazione; l’avvio di studi epidemiologici sulla popolazione residente; la massima trasparenza e pubblicazione dei dati disponibili anche relativi al bioaccumulo degli inquinanti nel corso del tempo; l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con la partecipazione dei cittadini. A supporto di tali richieste, il Comitato ha presentato istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali presso gli enti competenti, per garantire trasparenza ed una valutazione consapevole dello stato di salute e dell’ambiente da parte della comunità. Il Comitato ribadisce la propria disponibilità ad un dialogo costruttivo con le istituzioni, nella convinzione che un confronto basato su dati condivisi e verifiche indipendenti in contraddittorio tecnico possa rafforzare la fiducia dei cittadini”.

© Riproduzione riservata