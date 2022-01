Giornata mondiale della pace 2021, Proietti: “Intensifichiamo il nostro impegno”

AssisiNews riceve e pubblica il messaggio di Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, per la Giornata mondiale della pace 2021

“Andiamo a casa pensando pace, pace, pace. Ci vuole pace”. Poche ore fa, in questo primo giorno del nuovo anno, Papa Francesco ci ha rinnovato l’invito a diventare costruttori e costruttrici di pace “che è il compendio di ogni bene”. Come Sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia, ha dichiarato Stefania Proietti, sento il dovere di raccogliere questo richiamo rinnovando l’impegno a fare in modo che la terra di San Francesco e di Aldo Capitini possa diventare sempre più un luogo dove si vive in pace e dove si lavora per la pace.

La pandemia di cui non ci siamo ancora liberati ci sta mettendo a dura prova. Ma è proprio in questo momento che la sollecitazione di Papa Francesco acquista il suo significato più autentico. La pace si deve fare tutti i giorni, non solo nelle festività, perché è tutti i giorni che noi possiamo aiutarci a cercare insieme le risposte migliori ai problemi che ci assillano, a curare le ferite, a ridurre le disuguaglianze.

Continueremo a riflettere sul messaggio per la Giornata mondiale della pace 2021, prosegue Stefania Proietti, e sulle stupende parole che ha voluto dedicare alle donne. Accanto all’impegno contro tutte le guerre e la corsa al riarmo, il Papa che ha voluto prendere il nome di Francesco d’Assisi, ci invita a diventare tutti artigiani di pace e di fraternità. Prenderemo esempio dalla cura e dalla passione degli artigiani che tanto hanno contribuito allo sviluppo del nostro territorio. È questo l’impegno, conclude Stefania Proietti, che voglio accrescere ricordando le radici dell’importante ruolo che la Provincia di Perugia sta svolgendo sin dai primi anni ’80 e che ancora oggi è scolpito nel suo Statuto.

Foto di Susan Antonini | via Unsplash

© Riproduzione riservata