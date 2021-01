Ai medici e agli operatori sanitari dell’ospedale di Assisi arriva il ringraziamento di Silvana Pacchiarotti, presidente del Punto Rosa di Assisi, stavolta in veste di “privata cittadina”; un modo per ringraziare chi accoglie e sostiene “instancabilmente” i malati e i loro familiari, con un appello anche alla collaborazione delle istituzioni.

“In questo momento storico di grave emergenza Covid in cui il sistema sanitario è messo a dura prova sia per carenza di personale dedicato che per il dovuto rispetto di regole, seppur necessarie ma, a volte, poco consone e perfino contraddittorie e confuse, non può passare inosservato l’operato del personale medico, infermieristico e OSS del nostro Ospedale di Assisi”, scrive Silvana Pacchiarotti in una lettera aperta inviata a diverse testate.

“Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti gli operatori del Pronto soccorso e del reparto di medicina con il dottor Manuel Monti e i suoi colleghi. Grazie davvero di cuore soprattutto al personale infermieristico che, nonostante la loro fatica di gestione per la carenza numerica, si adoperano instancabilmente ad accogliere, sostenere e supportare i malati e i loro familiari con tutte le difficoltà dei singoli casi. Grande e pregevole il loro lavoro – conclude Silvana Pacchiarotti – per cui le alte istituzioni dovrebbero essere maggiormente attente e garanti sia per tutti i pazienti che per il personale sanitario in cui tutti siamo messi troppo a dura prova”.

F.P.