Pd Assisi: “L’azione amministrativa deve rinnovarsi: mettiamo a disposizione due nomi o valuteremo di volta in volta”

Dopo settimane e mesi di silenzio, il PD Assisi interviene sulla ‘crisi’ di giunta di Assisi mai ufficialmente formalizzata, ma di cui si parla da settimane. E lo fa chiedendo un rinnovamento che passa necessariamente da una di due figure, quella del capogruppo Paolo Lupattelli (anticipato nei giorni scorsi anche da Assisi News)o della Segretaria di circolo Claudia Ciombolini. Altrimenti, il PD ritirerà le deleghe ai suoi tre assessori e valuterà di volta in volta come votare. Di seguito la lettera aperta.

Cara Sindaca,

la Città di Assisi merita chiarezza. Il Pd, senza nascondersi, dice la sua! Da luglio 2022 si trascina una situazione di stasi a cui non sono state ancora trovate soluzioni adeguate, nonostante la disponibilità e l’apertura del PD Assisi, da mesi impegnato nel confronto con te e le forze di maggioranza. Il Partito Democratico continua a chiedere con lealtà e fermezza di mettere in moto un vero rilancio politico e amministrativo che risponda alle richieste di efficienza della macchina comunale che i cittadini quotidianamente ci fanno. L’Assessore Alberto Capitanucci si è reso disponibile a dimettersi al fine di agevolare questo rinnovamento, rendendo possibile una riorganizzazione delle deleghe e delle funzioni. Da mesi il PD ti chiede un riassetto di giunta che risponda a queste richieste e mantenga l’equilibrio politico sancito nel 2021. A supporto della tua azione non più rinviabile il Direttivo del PD mette a disposizione del progetto le figure più rappresentative dell’organo politico locale: il Capogruppo e la Segretaria di circolo. Questa condizione non è più sostenibile e in mancanza di una chiusura rapida e coerente con le proprie richieste, il Partito Democratico è pronto a rimettere le deleghe dei propri assessori, Valter Stoppini e Alberto Capitanucci e di valutare, di volta in volta, gli atti amministrativi da parte dei propri consiglieri. Il Pd vuol continuare a fare la sua parte insieme a te ed alle forze di maggioranza con cui ha preso l’impegno elettorale tra i cittadini ma senza ulteriori rinvii e tentennamenti sulla riorganizzazione amministrativa. Siamo sicuri che per il bene della città saprai fare la scelta giusta.

Il direttivo del PD Assisi

