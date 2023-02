FantaGiunta, il nodo sciolto entro mercoledì: crescono le quotazioni di Paolo Lupattelli

Il giovane consigliere di Petrignano (salvo ribaltoni dell’ultima ora) in pole per prendere il posto da assessore in quota PD, con una quasi certa ridistribuzione delle deleghe

(S.B.) “Se esce un Pd entra un Pd”. Sarebbe questo il diktat del Partito Democratico di Assisi per la sostituzione dell’assessore prossimo alle dimissioni Alberto Capitanucci. Si va pertanto verso una ridistribuzione delle deleghe con le quotazioni in salita nelle ultime ore di Paolo Lupattelli.

Sarebbe il giovane consigliere comunale di Petrignano di Assisi colui che sostituirà Capitanucci nella giunta Proietti, nome che avrebbe trovato il consenso del primo cittadino. La decisione ufficiale dovrebbe essere presa entro mercoledì, con le due liste civiche in pressione sul sindaco per un posto in giunta. Appunto per questo non si escludono ulteriori incontri in programma per le prossime ore.

Dimissioni di Capitanucci che come più volte riportato da Assisi News sarebbero dovute a motivi personali. La giunta Proietti orfana di Capitanucci sarà chiamata a portare avanti il lavoro ad Assisi in vista della primavera imminente in arrivo. Anche se il clima politico sembra anticipare le stagioni.

Sarà dunque necessaria come già accennato, anche una ridistribuzione delle deleghe con urbanistica e lavori pubblici da assegnare, gli appetiti dei partiti sono alle stelle e le aspettative anche, con sorprese dell’ultima ora che non si escludono vista la frenesia dei civici in appoggio al sindaco di Assisi pronti al pressing fino all’ultimo perché non sarebbero – a sentire i bene informati – soddisfatti della eventuale scelta.

Le voci saranno confermate o se si consumerà il ribaltone dell’ultima ora? Certo è che dopo il ‘FantaSanremo’ è il caso di dire che ad Assisi si resta in attesa dell’esito del ‘FantaGiunta’!…

