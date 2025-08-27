Piazzale groviera a Santa Maria, ma senza il Comune i lavori non possono partire

Ancora pini che danno problemi in via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli, da un cittadino la richiesta al Comune perché si attivi, anche visto che senza le verifiche comunali non possono cominciare i lavori in un “piazzale groviera”. Questa la missiva – firmata e verificata – arrivata alla nostra redazione, che rimane a disposizione per eventuali repliche e richieste.

“Ho un’attività commerciale in via Los Angeles, vicino ai locali dove si trovava la Farmacia comunale (attualmente è stata aperta la libreria Mondadori). Adiacente alla mi attività c’è anche un negozio di fiori. Da molto tempo il piazzale, dove parcheggiano le auto, si trova nelle condizioni che potete vedere dalle foto [pubblicate nella gallery, ndr]. I lavori necessari per ripristinare il fondo stradale del piazzale, di proprietà privata ma ad uso pubblico, non possono essere iniziati senza che il Comune, a cui è stato chiesto ufficialmente più volte (SENZA AVERE RISPOSTA), provveda a verificare la situazione delle radici del pino (si trova sul marciapiede comunale) che sono causa del sollevamento dell’ asfalto del piazzale. Occorre che il Comune provveda a un urgente intervento sulle radici del pino e, se necessario per motivi di stabilità, al suo abbattimento. Successivamente – conclude la nota sul piazzale groviera – si potrà procedere ai lavori di rifacimento del fondo stradale del piazzale”.

