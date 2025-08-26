Canonizzazione di Carlo Acutis, le messe in programma ad Assisi: a Santa Maria Maggiore tre maxischermi per seguire la cerimonia

Assisi, tutta la diocesi e la comunità si preparano a vivere la canonizzazione di Carlo Acutis, celebrata da Papa Leone XIV, domenica 7 settembre alle ore 10,00 in piazza San Pietro a Roma. Mentre circa 800 pellegrini arriveranno dall’Umbria con il treno speciale attivato dalla diocesi, in Assisi, quella domenica, sono previsti diversi momenti per seguire e vivere questo momento di grazia per celebrare il nuovo Santo.

In particolare, alle ore 9,00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione sarà celebrata una prima messa per i pellegrini presenti, dopo, sempre all’interno della chiesa sarà predisposto un maxischermo per seguire in diretta la cerimonia di Roma. Altri due schermi saranno presenti nella sala della Spogliazione e nella sala dei Vescovi, sempre all’interno del complesso del Santuario, per dare la possibilità al maggior numero di persone di seguire comodamente la celebrazione del Santo Padre. Nel pomeriggio, alle ore 16,00 altra messa all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore e il giorno successivo, lunedì 8 settembre, dopo la celebrazione eucaristica delle ore 12,00 a Roma, presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei Santi, nel pomeriggio alle ore 18,00 in Assisi, sempre nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove è sepolto Carlo Acutis, ci sarà la prima messa di ringraziamento post canonizzazione, celebrata da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno alla presenza dei genitori di Carlo e delle massime autorità regionali e locali.

Altra messa di ringraziamento, dopo la Canonizzazione di Carlo Acutis, è prevista il 14 settembre alle ore 18,00 nella cattedrale di San Rufino in occasione della consegna del piano pastorale interdiocesano, mentre nella mattinata di domenica 28 settembre alle ore 10,30 santa messa di ringraziamento nella Basilica di San Francesco, presieduta dal cardinale Lazarus You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero. Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, la messa di ringraziamento è in programma il 5 ottobre alle ore 18,00 e sarà presieduta dal cardinale Semeraro. La serie di celebrazioni post canonizzazione di Carlo Acutis si concluderanno il 12 ottobre, festa di San Carlo, in occasione della memoria liturgica con la santa messa delle ore 11,00 presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Per tutte le informazioni rispetto ad eventuali eventi e momenti che verranno organizzati si possono visitare i siti internet della diocesi o del Santuario della Spogliazione: www.assisisantuariospogliazione.it; www.diocesiassisi.it. Intanto domani 27 agosto, a dieci giorni dalla canonizzazione di Carlo Acutis, la storia e la santità di Carlo Acutis saranno protagoniste al meeting di Rimini con un panel dal titolo “Nuovi Santi” durante il quale si parlerà anche di Pier Giorgio Frassati. Alle ore 19:00 nell’auditorium Isybank D3, in diretta sui canali digitali di askanews, Famiglia Cristiana, Rai News, Telepace Verona, Teleradiopace, Vatican News, Paolo Asolan, docente di Teologia pastorale fondamentale e preside Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis, Pontificia Università Lateranense; Marco Cesare Giorgio, presidente Centro Culturale Pier Giorgio Frassati; Antonia Salzano, mamma di Carlo; il vescovo Sorrentino e Bernhard Scholz, presidente Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, rifletteranno proprio sul carisma di questi due giovani santi nel Giubileo 2025, per i quali amare era l’unica vera possibilità di vivere in pienezza la propria esistenza e raggiungere la felicità piena. Che cosa hanno visto? Che cosa riempiva il loro cuore? Che cosa li spingeva a desiderare di essere originali e non fotocopie, a non voler vivacchiare ma vivere, saranno le domande alle quali i relatori cercheranno di dare una risposta.

