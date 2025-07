Usl Umbria 1, precisazioni su caso fornitura ausili: “Tempistiche definite per legge”

In riferimento a quanto pubblicato in data 15 maggio, nell’articolo dal titolo “Fornitura degli ausili per persone con disabilità, la denuncia di un utente: ‘Ritardi inspiegabili'” (qui), la direzione del Distretto dell’Assisano dell’Usl Umbria 1 ritiene opportuno precisare che le tempistiche di fornitura degli ausili sono definite per legge e devono tener conto del nuovo nomenclatore tariffario nazionale (dpcm n. 15 del 12 gennaio 2017, entrato in vigore al 31 dicembre 2024).

Secondo il decreto per i plantari (ortesi per arto inferiore) il tempo minimo di rinnovo (art. 18, comma 10) “è fissato in 24 mesi ad eccezione delle ortesi per piede (cod. 06.12.03) per le quali è fissato in 18 mesi” mentre per le calzature (art. 18, comma 10) “il tempo minimo di rinnovo è fissato in 18 mesi per gli assistiti deambulanti con difficoltà della marcia che comportano l’usura della calzatura ed in 24 mesi per assistiti scarsamente deambulanti con gravi deformità ai piedi”.

L’usura degli ausili e dei presidi, inoltre, può essere documentabile o comunque riportata nella richiesta per poter procedere alla opportuna valutazione altrimenti i tempi di rinnovo sono quelli indicati dalla legge. Per quanto concerne l’aspetto riguardante i codici identificativi e quindi la modalità di prescrizione, la nuova normativa specifica che “le prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore, allegato 5 del decreto, sono erogate su prescrizione del medico specialista di cui al comma 2, effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale”.

Infine – conclude la precisazione sulla fornitura degli ausili – la direzione dell’Usl Umbria 1 ricorda che: tutti i medici di medicina generale sono formati e a conoscenza dei percorsi necessari per l’erogazione degli ausili; che ogni Distretto dell’Azienda sanitaria ha il servizio di Protesica aperto al pubblico presso il quale ogni utente può rivolgersi per ottenere le informazioni necessarie; all’interno delle Case di Comunità e dei Centri di Salute è presente personale medico che può dare/rilasciare le informazioni complete.

Foto di Tom Claes | via Unsplash

