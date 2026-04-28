Al liceo scientifico le classi quinte vanno a scuola di geopolitica (foto)

A esprimere il desiderio di questo mini corso gli stessi alunni per essere informati sulle principali questioni di politica internazionale che stanno ridisegnando gli equilibri globali e che aprono scenari inediti

Assisi News riceve e pubblica questo contributo del liceo scientifico sulla scuola di geopolitica che ha visto protagoniste le classi quinte.

Qualche giorno fa nel nostro Liceo ha avuto luogo l’ultimo appuntamento del progetto “A scuola di geopolitica”, rivolto alle classi quinte del Liceo Scientifico. Il Progetto si propone di venire incontro all’esigenza, in più occasioni manifestata in particolare dagli studenti dell’ultimo anno di corso, di essere informati sulle principali questioni di politica internazionale che stanno ridisegnando gli equilibri globali e che aprono scenari inediti, di cui non è facile decifrare i contorni né tanto meno prevedere i risvolti. Il progetto è stato convintamente e fattivamente sostenuto dal Rettore DS Prof. Stefano Cammerieri, dal quale, anzi, è venuto il primo input ad intraprendere questa iniziativa.

I momenti culminanti del percorso sono stati i due incontri, tenutisi rispettivamente il 9 aprile, in presenza, e il 16 aprile, in collegamento da remoto, con il Prof. Fabio Raspadori, Ordinario di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia, e con la nota giornalista, inviata della Redazione esteri di “Avvenire”, Lucia Capuzzi. Il Prof. Raspadori, a partire da una scansione della storia occidentale in “mondo di ieri”, “mondo di oggi” e “mondo di domani”, ha evidenziato i tratti del modello politico rappresentato dall’UE, facendone risaltare le peculiarità in un confronto a tutto campo con quelli incarnati da Trump, Putin e Xi Jimping. Senza nascondere gli elementi di debolezza dell’Ue, che potrebbero e dovrebbero essere affrontati mediante una revisione dei Trattati istitutivi, il relatore, portavoce di uno spirito autenticamente europeista, ha incoraggiato gli studenti a conoscere le opportunità che le politiche dell’Ue aprono ai giovani in quanto essi si accingono a diventare cittadini e attori del mondo di domani.

La giornalista Lucia Capuzzi, in collegamento da Milano, dove risiede e lavora nei brevi intervalli tra i suoi spostamenti in giro per il mondo, si è soffermata sul conflitto attualmente in corso in Medioriente tra Iran, Israele e Stati Uniti, conflitto che si sta ampliando a diversi Paesi della regione, a cominciare dal Libano, la cui complessa realtà è stata per molto tempo al centro dell’interesse della giornalista. Il focus delle analisi si è poi spostato sulla situazione drammatica, ancorché poco conosciuta, di alcune aeree dell’America latina, continente di cui Capuzzi è profonda conoscitrice, come dimostrano le sue numerose pubblicazioni. Entrambi i relatori, grazie alla forza che deriva da un’indiscutibile competenza unita ad una non comune sapienza comunicativa sintonizzata sul linguaggio e sulla sensibilità dei giovani, hanno suscitato un forte coinvolgimento negli studenti, i quali hanno partecipato con interesse e interagito costruttivamente ponendo numerose domande sia in riferimento ai temi esplicitamente affrontati sia allargando lo sguardo ad altri contesti ricollegabili a quei temi.

Considerata l’accoglienza che il percorso di geopolitica ha ricevuto, l’intento è quello di riproporlo, magari arricchito anche dal contributo di altri autorevoli voci, per aiutare i nostri studenti a rapportarsi più criticamente all’attualità e a compiere, quindi, scelte consapevoli nel mondo che essi si troveranno a costruire.

Resoconto della Prof. Ceccarelli

© Riproduzione riservata