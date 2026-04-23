Assisi premia la Locanda del Cardinale: riconoscimento ufficiale dalla Città al prestigioso ristorante

Il successo della Locanda del Cardinale continua a raccogliere riconoscimenti. Dopo aver conquistato il titolo di Miglior Ristorante dell’Umbria ai Forchettiere Awards Umbria 2026, il celebre ristorante del centro storico di Assisi ha ricevuto un attestato ufficiale da parte della Città di Assisi, a testimonianza del valore e del prestigio che la struttura rappresenta per l’intero territorio.

La consegna del riconoscimento è avvenuta presso il Comune, dove il sindaco Valter Stoppini ha voluto omaggiare personalmente la realtà ristorativa che negli anni si è distinta per qualità, ricerca e capacità di valorizzare l’identità umbra attraverso la cucina. A ritirare il premio sono stati Roberto Damaschi, titolare della Locanda del Cardinale, insieme al figlio Matteo Serafino Damaschi, protagonisti di un percorso imprenditoriale che ha portato il ristorante a diventare un punto di riferimento nel panorama gastronomico regionale.

Un riconoscimento istituzionale che arriva a pochi giorni dal prestigioso risultato ottenuto ai Forchettiere Awards, dove la Locanda del Cardinale si è aggiudicata il People’s Choice nella categoria Miglior Ristorante, risultando il locale più votato dal pubblico tra i finalisti. La premiazione, svoltasi nella Sala de’ Notari di Perugia, ha visto la partecipazione di migliaia di appassionati e professionisti del settore, con oltre 37mila voti raccolti insieme al giudizio di una giuria tecnica composta da 30 esperti.

Situata nel cuore di Assisi, una delle mete più visitate d’Italia e simbolo universale di spiritualità, arte e cultura, la Locanda del Cardinale continua a distinguersi per un’offerta unica che fonde gastronomia, storia e architettura. Il ristorante, costruito sopra antichi resti romani visibili attraverso un suggestivo pavimento in vetro, offre un’esperienza immersiva che permette agli ospiti di cenare sospesi tra passato e presente.

In questo contesto straordinario prende forma una cucina contemporanea profondamente legata al territorio umbro, capace di dialogare con un pubblico internazionale sempre più attento alla qualità e all’autenticità. In cucina operano lo chef Nicola Cascini insieme alla sua brigata composta da Leonardo Fanini e Filippo Pompili, mentre in sala il servizio è affidato al Maître Sommelier Marco Venarucci.

Il doppio riconoscimento – prima quello del pubblico e degli esperti del settore, poi quello della città – conferma il ruolo centrale della Locanda del Cardinale nel panorama enogastronomico umbro e rafforza il legame tra eccellenza culinaria e valorizzazione del territorio. Un traguardo importante che premia non solo la qualità della proposta, ma anche il lavoro di squadra e la visione che negli anni hanno reso il ristorante una realtà di riferimento.

(La Locanda del Cardinale è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

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