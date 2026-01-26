Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della ventunesima e diciannovesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del diciottesimo turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

Continua il periodo negativo del Cannara in Serie D. La compagine rossoblù, infatti, nel pomeriggio di ieri, domenica 25 gennaio, è stata sconfitta con un roboante 6-0 dalla capolista Grosseto. Un risultato che complica ulteriormente la situazione in classifica del Cannara, che adesso si ritrova a -4 dalla zona playout.

In Eccellenza, torna a sorridere l’Angelana, che si conferma al primo posto grazie alla vittoria di misura per 1-0 sul Terni FC. Un successo siglato grazie a una prestazione magistrale dei ragazzi di Recchi e al gol di Proietti in apertura di partita. Raccoglie la seconda sconfitta casalinga, invece, il Bastia, che nello scontro diretto viene battuto per 2-0 dalla Pontevecchio. Un risultato amaro anche dal punto di vista della prestazione, con i bastioli che non sono mai riusciti a imporre il proprio ritmo.

In Promozione cadono tutte e tre le compagini del territorio. Nell’anticipo del sabato, l’Assisi è stata battuta per 1-0 dalla Clitunno Ducato (gol di Gjinaj al 34′), perdendo così il primato in classifica vista la contemporanea vittoria del Torgiano. Cadono nel pomeriggio di ieri, invece, sia la Rivo Subasio che il Petrignano: i primi vengono battuti in rimonta dal Cerqueto per 2-1, mentre i secondi cedono alla Pievese per 2-0.

In Prima Categoria tornano alla vittoria sia il Palazzo che il Costano. I primi si impongono a San Luca per 3-1 e volano al terzo posto in classifica, mentre i secondi raccolgono la prima vittoria del 2026 battendo per 2-1 la Nuova Gualdo Bastardo. Vince di misura anche la Real Virtus, che nel big match di Nocera si impone per 2-1. Cade fuori casa l’Athletic Bastia, sconfitta a Cascia per 3-2. Chiude la giornata la Julia Spello, che nello scontro diretto contro il Pontano pareggia 2-2.

In Seconda Categoria non va oltre l’1-1 il Viole che, tuttavia, si piazza al primo posto disponibile per la griglia playoff. Raccoglie un pari a reti bianche anche l’Angelana Next Gen, che nel posticipo delle 17:30 non va oltre lo 0-0 contro il Norcia 480. Chiude la Grifo Cannara, che in casa contro la Nuova Alba viene battuta per 2-0.

