Alla primaria di Rivotorto arrivano Gatto Rispetto, un albero di melograno e la nuova mensa

Inaugurata la mensa scolastica mentre non si ferma il progetto Leggere per volare, anche nel segno dell'accettazione e del rispetto

Il 4 dicembre è arrivato e alla primaria di Rivotorto trova dimora un albero per il rispetto. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi ed erano presenti la Dirigente scolastica Grazia Maria Cecconi, la presidente e vice presidente dell’Associazione “Nel Nome del Rispetto”, Maria Cristina Zenobi e Cristina Virili, una rappresentanza delle autorità comunali, ma soprattutto faceva bella mostra di sé un orgogliosissimo Gatto Rispetto.

Nel giardino della primaria di Rivotorto, con emozione ed allegria, i bambini hanno piantumato un melograno “con l’augurio, anzi la certezza – si legge in una nota – che, come le melagrane addolciscono il palato con i loro semi succosi, così i semi del rispetto che stanno germogliando nei loro cuori, cresceranno e diffonderanno gentilezza, amore e ovviamente rispetto per tutti”.

Dopo una breve introduzione sull’importanza dell’evento da parte della dirigente Cecconi e i saluti della Presidente Zenobi, i bambini delle classi V hanno letto un capitolo del libro ‘A scuola con Gatto Rispetto’, seguito da alcune curiosità sul melograno e una filastrocca scelta tra le tante da loro prodotte, che sono poi state regalate alla dottoressa Zenobi. Piantumato l’albero, “i bimbi hanno cantato due bellissimi canti per riflettere su quanto ciascuno di noi potrebbe, anzi dovrebbe fare per colorare questo mondo ogni giorno più sbiadito. La Mission del nostro progetto ‘Leggere per volare’ – conclude la nota della scuola rivotortese – si arricchisce di un’altra tessera: Leggere tra le righe, interpretare quello che la natura ci insegna, perché ciascun bambino cresca rispettando gli altri e sentendosi accettato e rispettato”.

È sempre lunedì 4 dicembre, dopo la significativa messa a dimora dell’ albero del rispetto, resa unica dagli interventi degli alunni, un altro passo importante per la Scuola Primaria di Rivotorto. Il Sindaco di Assisi Stefania Proietti, con l’assessore ai lavori pubblici Veronica Cavallucci e il consigliere comunale Scilla Cavanna, ha inaugurato la nuova mensa scolastica. (Continua dopo la foto)

Il “taglio del nastro” si è svolto in un clima ufficiale ma gioioso, sempre grazie ai sorrisi dei bambini che, con la loro allegria e spontaneità, hanno trasformato l’evento in un momento di vera festa. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Grazia Maria Cecconi ha ringraziato il Sindaco e l’amministrazione comunale per il lavoro ultimato che permetterà ad alunni ed insegnanti di fruire dei pasti in un ambiente accogliente e organizzato.

