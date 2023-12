Prende un caffè al bar e… si ritrova senza auto: denunciato il ladro, un trentaquattrenne senza fissa dimora e non nuovo a simili episodi. Il furto è avvenuto a Valfabbrica, indagine dei militari della locale stazione dipendenti dalla compagnia di Assisi.

Nello specifico, secondo i carabinieri, un uomo residente nella zona ha parcheggiato l’auto nelle vie del centro e si è allontanato per alcuni istanti, il tempo di un caffè al bar. Uscito dal locale si è però accorto che l’auto era sparita e ha quindi contattato i Carabinieri della locale Stazione per denunciarne il furto. I militari hanno estrapolato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e sono riusciti a ricostruire l’accaduto. Nei filmati si nota un uomo, travisato con cappello e mascherina, armeggiare nei pressi della macchina il quale, dopo aver aperto lo sportello è salito a bordo ed ha avviato il motore partendo in direzione Perugia. I Carabinieri hanno riconosciuto l’uomo, un 34enne extracomunitario senza fissa dimora, noto alle forze di polizia in quanto resosi autore del furto di un’altra autovettura alcuni anni prima sempre nel territorio di Valfabbrica. Le indagini hanno consentito di acquisire ulteriori elementi a suo carico e di denunciarlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di furto. L’autovettura è stata rinvenuta in località Passignano sul Trasimeno ed è stata a restituita al legittimo proprietario.

