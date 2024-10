Al Polo-Bonghi arriva un laboratorio altamente innovativo per le professioni del futuro (video)

Grazie al PNRR l’Istituto Polo-Bonghi si è dotato di un laboratorio altamente innovativo sia per le dotazioni di strumenti tecnologici di assoluta avanguardia sia per l’organizzazione didattica che questo ambiente porterà nella scuola. Il finanziamento viene dai fondi PNRR per la realizzazione di laboratori per le professioni del futuro.

Il Polo- Bonghi ha scelto di dotarsi di un ambiente con strumenti di robotica, sistemi elettronici e informatici e macchinari di meccanica ad alta automazione. Il laboratorio raggruppa in due ambienti riorganizzabili la maggior parte dei contesti tecnologici (robotica industriale, elettromeccanica e meccanotronica, cad/cam/eda, addittive manufactoring e tecnologia industria 4.0, manutenzione, creazione e servizi digitali) cui oggi afferiscono le cosiddette tecnologie abilitanti, in modo che sia possibile aggregare tra loro più aspetti, con la finalità di riprodurre o simulare i contesti lavorativi reali tipici dei vari indirizzi, Tecnologico, Economico e Costruzioni.

Il laboratorio così configurato permetterà di realizzare moduli didattici intensivi per gli indirizzi tecnici e professionali, che prevedono le fasi di ideazione, progettazione, programmazione, realizzazione e comunicazione. L’innovazione del laboratorio va di pari passo con quella dell’organizzazione didattica che prevede di dedicare periodi scolastici a lavori di gruppo, su progetti tecnici, con l’ausilio anche di esperti del mondo del lavoro. Le finalità sono molte ed ambiziose, quali migliorare l’apprendimento e promuovere una maggiore responsabilità ed autonomia dei ragazzi, attraverso la disponibilità di un ambiente che si configuri come un vero e proprio “ecosistema di apprendimento”, dove poter sperimentare metodologie nuove, replicare contesti tecnologici diversi, mettere a disposizione degli alunni uno spazio innovativo e, si spera, maggiormente attrattivo. Questo anche allo scopo di favorire una complessiva crescita culturale della scuola nel suo insieme, nell’ottica di reale ed efficace lifelong learning.

Riassumendo il nuovo laboratorio ci permetterà di:

Replicare in digitale diversi scenari professionali;

Generare un contesto motivante per gli allievi, fornendo loro una visione realistica delle realtà lavora ve che affronteranno, con l’auspicio di superare le “limitazione di un percorso PCTO”;

Offrire uno spazio didattico innovativo;

Favorire una crescita culturale della scuola;

Attivare sinergie con soggetti pubblici e privati (Link diretto al video)

