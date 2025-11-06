All’Alberghiero di Assisi due nuove offerte formative – tra cui il serale: i dettagli

L’Istituto Professionale Alberghiero Assisi amplia la propria offerta formativa con due importanti novità: l’attivazione del nuovo indirizzo di Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane, e l’apertura del corso serale di Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.

Entrambe le iniziative, sostenute anche dal Comune di Assisi e approvate dalla Regione Umbria e dalla Provincia di Perugia, testimoniano la visione e la capacità di programmazione dell’Ente regionale, che ha saputo riconoscere il potenziale di crescita e innovazione del settore agroalimentare e turistico nel nostro territorio. Il nuovo indirizzo “Agrario” nasce per rispondere alle sfide dell’agricoltura moderna: una realtà in profonda evoluzione, che coniuga sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e valorizzazione delle risorse locali. Gli studenti che sceglieranno questo percorso potranno acquisire competenze specifiche nella gestione delle produzioni agricole, nella cura del paesaggio rurale e forestale, nella tutela dell’ambiente e nella promozione delle eccellenze del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta ai temi dell’agricoltura multifunzionale, dell’agriturismo e della filiera corta, elementi strategici per lo sviluppo di un modello economico locale basato su qualità, autenticità e sostenibilità.

“Vogliamo formare tecnici e operatori capaci di guardare all’agricoltura non solo come settore produttivo, ma come motore di cultura, turismo e innovazione – sottolinea la Dirigente Scolastica Stefania Tarini –. È una grande opportunità per i nostri studenti e per il territorio, che potrà contare su nuove professionalità legate alla valorizzazione delle risorse rurali e montane.” All’interno dello storico percorso di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, l’istituzione del nuovo corso Agrario rappresenta un’evoluzione naturale e strategica di una tradizione formativa che da decenni forma professionisti di eccellenza. L’Istituto, da sempre punto di riferimento nel panorama educativo umbro, ha consegnato al mondo delle professioni centinaia di figure qualificate che hanno contribuito in modo determinante alla crescita del settore enogastronomico e, di conseguenza, allo sviluppo del turismo regionale.

In questo contesto, il corso Agrario, pur mantenendo una propria identità autonoma e specifica, si inserisce in modo armonico e complementare all’interno di un ecosistema didattico consolidato, creando preziose sinergie con i percorsi alberghieri tradizionali. La conoscenza delle filiere agroalimentari, la valorizzazione dei prodotti del territorio e l’attenzione alla sostenibilità ambientale rappresentano infatti competenze che si integrano perfettamente con la cultura dell’accoglienza e dell’arte culinaria che da sempre contraddistingue l’Istituto.

Nasce così un dialogo virtuoso tra terra, tavola e ospitalità, in cui gli studenti dei diversi indirizzi possono collaborare in progetti comuni, unendo saperi agricoli, competenze enogastronomiche e capacità gestionali. Il risultato è una formazione completa, moderna e radicata nel territorio, capace di preparare nuove generazioni di professionisti che sappiano coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Istituto di Assisi come motore di sviluppo per l’Umbria e per l’Italia dell’eccellenza agroalimentare e turistica.

Il corso serale di Enogastronomia: formazione per adulti e lavoratori

Accanto alle novità dell’indirizzo agrario, l’Alberghiero Assisi attiva anche il corso serale di Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, un’iniziativa fortemente voluta per offrire agli adulti, ai lavoratori e a chi desidera riqualificarsi una seconda opportunità formativa.

Il corso serale, anch’esso approvato dalla Regione Umbria, permetterà di conseguire il diploma nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità, valorizzando competenze già acquisite nel mondo del lavoro e favorendo l’inclusione sociale e professionale.

“Il corso serale rappresenta un ponte verso il futuro – spiega la Dirigente Tarini – perché consente a chi lavora o ha interrotto gli studi di rimettersi in gioco, di crescere professionalmente e di entrare in un settore che continua a offrire grandi possibilità di occupazione e di innovazione.”

L’obiettivo comune è rafforzare la connessione tra scuola, impresa e comunità, promuovendo un modello di formazione tecnico-professionale aperto, sostenibile e coerente con le reali esigenze del mondo del lavoro.

“Ringraziamo il Comune per il sostegno e la Regione Umbria e la Provincia di Perugia per aver creduto nel nostro progetto – conclude la Dirigente Scolastica –. Questa approvazione conferma l’attenzione della Regione verso la scuola e verso i settori strategici per l’economia umbra. È un riconoscimento che ci stimola a fare sempre meglio, per offrire ai giovani e agli adulti una formazione che unisce competenza, passione e visione. Con il nuovo indirizzo agrario e il corso serale di enogastronomia, l’Istituto Alberghiero Assisi si conferma come una realtà formativa dinamica, innovativa e profondamente legata al proprio territorio”.

