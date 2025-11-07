Pietro Bacchi, il gioiello di Assisi che sogna in biancoceleste e in azzurro

Subito due gol nel test in Nazionale, da maggio 2024 indossa la maglia della Lazio, dove ha subito impressionato per tecnica, senso del gol e personalità

(Stefano Berti) Sta facendo parlare di sé una delle nuove promesse del calcio umbro: Pietro Bacchi, attaccante classe 2011 nato ad Assisi, è il nome del momento. Dopo aver mosso i primi passi con Petrignano e Perugia, da maggio 2024 indossa la maglia della Lazio, dove ha subito impressionato per tecnica, senso del gol e personalità fuori dal comune per la sua età.

Le sue prestazioni nel settore giovanile biancoceleste non sono passate inosservate neppure agli osservatori della FIGC. Pietro Bacchi è infatti entrato nel giro della Nazionale Italiana Under 15, partecipando di recente a una selezione in vista del torneo internazionale di Londra in programma a dicembre. E non ha tradito le aspettative: nel match di valutazione ha messo a segno una doppietta, trascinando la propria squadra alla vittoria e candidandosi con forza per una convocazione ufficiale con l’Italia.

Figlio dell’avvocato Alessandro Bacchi, del foro di Perugia, Pietro è oggi considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama regionale. Dalla provincia ai palcoscenici nazionali, il suo percorso è la dimostrazione di come impegno, sacrificio e passione possano aprire le porte dei grandi sogni.

L’exploit del giovane attaccante non è passato inosservato neppure alle istituzioni umbre: la presidente della Regione, Stefania Proietti, ha voluto esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni, annunciando l’intenzione di premiarlo durante i prossimi Stati Generali dello Sport Umbro.

Un riconoscimento che va oltre i gol: celebra la determinazione di un ragazzo che, passo dopo passo, sta costruendo il proprio futuro nel calcio con la testa giusta e il cuore pieno di passione. (Maggiori dettagli su www.assisisport.it)

