“Alziamo la voce!”, ad Assisi un progetto di lettura con 27 classi del territorio

Promuovere la lettura tra le bambine e i bambini del Comune di Assisi, come strumento per stimolare lo scambio e il confronto favorendo il formarsi tra gli alunni di un pensiero autonomo e critico. Sono queste le finalità del progetto “Alziamo la Voce! Scelte d’autore” organizzato dal Comune di Assisi e dall’Associazione Birba che parte in questi giorni coinvolgendo 27 classi di Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado degli Istituti Comprensivi Assisi 1, Assisi 2,Assisi 3 e del Convitto.

Il progetto Alziamo la voce! prevede la lettura ad alta voce delle opere di due autori accuratamente selezionati anche sulla base della fascia di età degli alunni. Al termine della lettura gli studenti indicheranno gli autori scelti, specificando le motivazioni, che incontreranno a scuola a partire dal mese di novembre. Gli autori e le autrici selezionati sono Silvia Vecchini, Cristina Bellemo, Marina Marinelli, Francesco Niccolini ed Alice Keller.

“Il progetto elaborato- sottolinea Alessandra Comparozzi, presidente di Birba- si propone di incoraggiare la lettura ad alta voce in classe come buona pratica quotidiana per sostenere il diritto di ogni bambino e bambina, ragazzo e ragazza di diventare lettore e lettrice”. Secondo l’assessore alla Politiche Educative Paolo Mirti : “Alziamo La Voce! è un’iniziativa che, grazie anche alla qualità del soggetto attuatore Birba e alla passione delle nostre insegnanti, svilupperà nelle bambine e nei bambini l’idea della lettura non come fatica ma come piacere, come un’esperienza capace di aprirci nuovi orizzonti e farci vivere più vite”.

Il Sindaco Stefania Proietti sottolinea come “questa nuova e bella iniziativa conferma l’attenzione che in questi anni l’Amministrazione Comunale ha sempre riservato al sostegno delle progettualità finalizzate ad accrescere il benessere e la crescita culturale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze in stretta collaborazione con le nostre scuole ed il nostro tessuto associativo. La collaborazione con la Associazione di Promozione Sociale Birba, già sperimentata da anni con successo nella manifestazione Birba Chi legge-Festa delle Storie, rappresenta un’ulteriore garanzia di qualità di questo progetto che si appresta a partire”.

Foto di Anita Jankovic | via Unsplash

© Riproduzione riservata