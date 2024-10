Premio Francesco Dattini 2024, vince la Pro loco Gattopardo Belice con Memoria di un popolo

Si rinnova la manifestazione in memoria di "uno splendido esempio di come essere solidali con gli altri"

Nell’ambito delle celebrazioni francescane si è rinnovato anche quest’anno il Premio “Francesco Dattini 2024”, giunto alla diciottesima edizione. A vincere il quadro ricamato realizzato dall’Accademia Punto Assisi raffigurante una scena tratta dal ciclo pittorico di Giotto la Pro Loco Gattopardo Belice (AG) con un video “Memoria di un popolo”, video realizzato per festeggiare il 25° anniversario della sua fondazione. Seconda classificata con menzione la Pro Loco Adrano (prov. di Catania) e terza posizione alcuni lavori del servizio civile delle nove province della Sicilia che “erano tutti unici nel loro genere, testimoni della creatività e dell’impegno delle associazioni coinvolte”.

Il premio Francesco Dattini 2024 è organizzato dalle Pro-Loco del comitato Unpli assisano: Pro Loco dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Nocera Umbra, Spello, Valtopina, e dall’UNPLI Umbria ed è riservato alle Pro loco della regione che dona l’olio alla lampada della tomba di S. Francesco in Assisi, trattasi di un concorso che a come tema cultura, storia, ambiente, società solidarietà con riferimento specifico a ricerche sull’origine del territorio, feste e rievocazioni storico-folkloristiche e azioni di solidarietà. Uomo di grande spessore, Dattini ha dato uno splendido esempio di come essere solidali con gli altri, pronto ad ascoltare le parole anche dei più umili. Spirito fortemente cristiano, ha saputo coniugare fede e ragione. Nonostante la sua malattia, ha sempre avuto il coraggio di lottare e allo stesso tempo incoraggiava gli altri ad non arrendersi di fronte alle difficoltà che la vita poteva riservare.

Il premio Francesco Dattini 2024 è iniziato il 29 settembre ad Assisi sala ex Pinacoteca con l’apertura della mostra Viaggio in Italia attraverso le sue Regioni. Il 4 ottobre a Capodacqua con la visita alla tomba di Francesco poi è proseguita nel pomeriggio a Rivotorto con la celebrazione liturgica presso il Santuario Francescano in ricordo di Francesco. Dopo la consegna del premio, anche la terza edizione dell’incontro “Il volontariato come dono” con i camminatori della staffetta “da Francesco a Francesco” in cammino da Roma ad Assisi. In occasione della cerimonia di premiazione sono intervenuti, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il Consigliere comunale Cardinali Giuseppe, il Presidente Unpli Umbria Francesco Fiorelli, per l’ Unpli Sicilia il Presidente Antonino La Spina, Ignazio di Giovanna e Maria Scauzzo, Evina Montalbano Presidente della Pro Loco vincitrice e la famiglia di Dattini.

