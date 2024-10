A Santa Maria degli Angeli grande partecipazione e commozione per i funerali di Gaia (foto)

Grande commozione e partecipazione da tutto il comprensorio ai funerali della giovane Gaia, improvvisamente mancata domenica 29 settembre dopo un malore tre giorni prima mentre era dal dentista. Nel corso delle esequie, svoltesi oggi pomeriggio, 7 ottobre 2024, è stata ricordata una giovane solare, appassionata dell’America, legata alla famiglia e agli amici, laureata il 12 luglio scorso allo IED di Roma, l’Istituto Europeo di Design, che amava molto viaggiare e che solo pochi mesi fa aveva festeggiato il suo ventitreesimo compleanno. Al termine della messa, dal sagrato angelano, sono stati liberati dei palloncini bianchi con elio.

La salma di Gaia Pagliuca è stata restituita alla famiglia dopo l’autopsia svolta per chiarire i contorni della tragedia. Come noto l’autopsia, seppur senza risposte definitive, ha stabilito che a provocare la morte di Gaia è stato un arresto cardiaco prolungato che ha provocato una altrettanto prolungata assenza di ossigeno agli organi vitali. Al momento la procura procede per omicidio colposo contro ignoti. Si cercherà ora di capire quanto avvenuto nello studio del medico, dove la tragedia è avvenuta.

Ma intanto Assisi e Bastia e tante altre comunità si sono strette intorno al padre Vincenzo e al fratello Valerio oggi pomeriggio nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Intanto continua la raccolta fondi organizzata dagli amici della famiglia e di Gaia i cui proventi saranno donati a un canile, “un gesto che lei – viene spiegato – avrebbe apprezzato molto”. L’iniziativa lanciata su GoFundMe ha già raccolto più di 500 adesioni e sfondato il muro degli 11.000 euro sui 15.000 preventivati.

Foto redazione Assisi News

© Riproduzione riservata