Al Teatro Lyrick di Assisi stasera arriva Roberto Vecchioni con Tra il silenzio e il tuono

Tappa del “Tra il silenzio e il tuono Tour” di Roberto Vecchioni al Teatro Lyrick di Assisi mercoledì 15 aprile alle 21, nell’ambito della stagione Tourné. Un appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi.

Il giro di live, che prende il nome da uno dei suoi lavori letterari (“Tra il silenzio e il tuono”, Einaudi 2024), è prodotto da Dm Produzioni. Sul palco, si inizia con una prima parte dedicata ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” (2018, Etichetta Dme), per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica e la parola. Già dal titolo, autocitazione di “Chiamami ancora amore”, emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione dell’autore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema. La data è organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Mea Concerti.

«Tra il silenzio e il tuono Tour è un grande spettacolo di canti e monologhi. Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto, cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi allo spirito– spiega Vecchioni – tutta la prima parte dello spettacolo è giocata sull’ultimo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, haDue serate speciali al Teatro Lyrick per Tourné 2025/2026, ad Assisi arrivano Alessandro Cattelan e Roberto Vecchioninno amato la vita, gli altri e se stessi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati al concetto di Infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità… e come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo».

Ad accompagnare il maestro sarà la “band storica” composta da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Prevendite e informazioni sul sito ufficiale meaconcerti.it

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