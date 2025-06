Iscrizioni ai nidi comunali di Assisi, c’è tempo fino al 22 giugno

Domande per l’anno educativo 2025-2026 aperte anche a bimbi non residenti nel Comune

C’è tempo fino al 22 giugno prossimo per le iscrizioni ai nidi comunali di Assisi, per l’anno educativo 2025-2026. Sono 165 i posti disponibili, nelle quattro sedi situate a Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Il servizio è rivolto in via prioritaria a bambine e bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni, residenti nel Comune di Assisi. Qualora si verifichi un esubero di posti disponibili, rispetto alle richieste di quest’ultimi, saranno ammessi alla frequenza anche bimbi non residenti in città, che abbiano almeno un genitore residente in uno dei Comuni della Zona Sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) o in un Comune contermine, che presti attività lavorativa nel territorio del Comune di Assisi oppure che abbiano un nonno residente ad Assisi.

L’avvio delle attività didattiche è fissato per il 1° settembre prossimo per il nido “Maria Luisa Cimino- Crescere insieme”, attivo a Santa Maria degli Angeli dal 2021. Per i nidi di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, di nuova costruzione, dove si stanno ultimando i lavori, l’apertura è prevista per il 1° novembre 2025.

La domanda d’iscrizione ai nidi comunali di Assisi va presentata in carta semplice, compilando e firmando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo nella sezione “Nidi comunali d’infanzia”. Vanno allegate l’attestazione ISEE in corso di validità e la fotocopia di un documento d’identità di chi ha sottoscritto la richiesta.

L’istanza va inviata a mezzo PEC, all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 23.59 del 22 giugno 2025, indicando nell’oggetto “Domanda asilo nido comunale: nome e cognome del bambino”. Può anche essere consegnata a mano, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Assisi, negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 giugno 2025.

Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune: scuola@comune.assisi.pg.it; 075 8138627- 651- 626.

