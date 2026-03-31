Assegnate le borse di studio Tommaso Visconti 2026: tutti i nomi dei vincitori

Sono state assegnate il 28 marzo scorso, in una cerimonia all’auditorium di Santa Maria degli Angeli, le borse di studio per l’anno scolastico 2025-2026 intitolate all’ex assessore Tommaso Visconti, scomparso prematuramente anni fa, erogate dal Comune di Assisi per un valore complessivo di 10mila euro. Il premio delle borse di studio Tommaso Visconti 2026 è andato a 46 studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado della città, che si sono distinti non solo per il rendimento scolastico, ma anche per buone capacità di relazione, sentimenti di solidarietà, rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza democratica, impegno nell’innovazione, nel volontariato e nella conservazione dei beni culturali. La scelta degli studenti vincitori delle borse di studio Tommaso Visconti 2026, con relative motivazioni, è stata effettuata dal personale docente. All’evento – presenti anche i familiari del compianto assessore – sono intervenuti il sindaco di Assisi Valter Stoppini, l’assessore alla scuola Scilla Cavanna, dirigenti scolastici e personale dell’ufficio Scuola del comune.

Sindaco e assessore hanno ricordato come “questo premio sia particolarmente importante perché, oltre a ricordare una figura significativa della nostra città, valorizza studenti e studentesse che si sono distinti non soltanto per il rendimento scolastico, ma anche per la capacità di relazionarsi con gli altri con comportamenti ispirati a valori come dialogo, inclusione e solidarietà, diventando esempi anche per gli adulti”.

Di seguito tutti gli studenti premiati con le borse di studio Tommaso Visconti 2026.

Istituto comprensivo Assisi 1 e per ciechi: Bonucci Federico (Scuola Primaria “Sant’Antonio”), Mantovani Matilde (Scuola Primaria “Sant’Antonio”), Cappelletti Deborah (Scuola Primaria Rivotorto), Donnini Matteo (Scuola Primaria Rivotorto), Mariotti Gemma (Scuola Secondaria di 1° grado “Frate Francesco”), Carloni Alessandro (Scuola Secondaria di 1° grado “Frate Francesco”), Nicolini Francesco (Scuola Secondaria di 1° grado “Frate Francesco”), Gubbiotti Fabrizio (Scuola Primaria per ciechi), Kasmi Matias (Scuola Secondaria 1° grado per ciechi).

Istituto comprensivo Assisi 2: Cabras Johara (Scuola Primaria “Giovanni XXIII”), Ricco Thomas (Scuola Primaria “Giovanni XXIII”), Pompili Adele (Scuola Primaria “Giovanni XXIII”), Fioriti Mattia (Scuola Primaria “Patrono d’Italia”), Furiassi Francesca (Scuola Primaria “Patrono d’Italia”), Filippucci Andrea (Scuola Primaria “A. Frondini”), Ricciardi Maddalena (Scuola Primaria “A. Frondini”), Loreti Linda (Scuola Secondaria di 1° grado “Galeazzo Alessi”), Tagliolini Gaia (Scuola Secondaria di 1° grado “Galeazzo Alessi”), Aguiar Ana Victoria (Scuola Secondaria di 1° grado “Galeazzo Alessi”), Marra Alessia (Scuola Secondaria di 1° grado “Galeazzo Alessi”).

Istituto comprensivo Assisi 3: Passero Giulio (Scuola Primaria “Luigi Masi”), Lupetti Gabriele (Scuola Primaria “Luigi Masi”), Tenenbaum Sebastiano (Scuola Primaria “Don Milani”), Masmoud Morgana (Scuola Primaria “Don Milani”), Vitale Gabriele (Scuola Secondaria di 1° grado “F. Pennacchi”), Baldini Matilde (Scuola Secondaria di 1° grado “F. Pennacchi”), Oprea David Andrei (Scuola Secondaria di 1° grado “F. Pennacchi”).

Convitto Nazionale “Principe di Napoli”: Tarantino Lavinia (Scuola Primaria Convitto Nazionale “Principe di Napoli”), Salari Pietro (Scuola Primaria Convitto Nazionale “Principe di Napoli”), Piagnani Gemma (Scuola Secondaria di 1° grado Convitto Nazionale “Principe di Napoli”), Covarelli Chiara (Scuola Secondaria di 1° grado Convitto Nazionale “Principe di Napoli”).

Liceo scientifico Convitto Nazionale “Principe di Napoli”: Betti Maria Giulia, Maranga Elia, Tanelli Maddalena, Torroni Vittoria.

Assisi International School: Ortolani Matilde (Primaria “Assisi Inernational School”), Sabariz Paola Sophia (Secondaria di 1° grado “Assisi International School”).

Liceo Classico-Linguistico-Scienze Umane-Economico Sociale “Properzio”: Dima Daria, Bistoni Angelica, Cerullo Anna, Miccaddei Laura, Baldinelli Martina, Castaldo Nunzia.

Istituto “Marco Polo-Ruggiero Bonghi”: Cristofani Ilenia, Minelli Asia.

Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera servizi commerciali: Di Micco Teresa.

FG

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