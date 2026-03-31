Spaccio al parco nonostante bambini e famiglie: arrestato 33enne

Un 33enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Assisi nel corso di un controllo sul territorio.

I militari hanno notato un soggetto effettuare un rapido scambio con un uomo del posto nei pressi dei giardini pubblici, avvenuto nonostante la presenza di famiglie con bambini, Dopo aver assistito alla scena, i carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando l’autore della cessione che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 10 g, oltre alla somma in contanti di 3.565 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita. Intercettato anche l’acquirente, un 47enne del luogo, segnalato alla Prefettura di Perugia per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il 33enne, espletate le formalità di rito e dichiarato in stato di arresto per spaccio, è stato incarcerato nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Assisi, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia. All’esito del rito direttissimo, il giudice del tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento restrittivo, disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Umbria.

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