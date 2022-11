Borse di studio Tommaso Visconti 2022, i nomi degli studenti premiati

In una Sala della Conciliazione ad Assisi affollatissima sono state assegnate 43 borse di studio dedicate all’ex assessore comunale Tommaso Visconti. Un appuntamento importante per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado e in particolare per i 43 ragazzi che si sono distinti non solo per il rendimento scolastico ma anche per la buona capacità di relazione, il sentimento di solidarietà e il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza democratica. Alla cerimonia delle borse di studio Tommaso Visconti 2022 presenti la moglie dell’ex assessore Rosella Pampanoni Visconti e la figlia, il sindaco Stefania Proietti, il vice sindaco Valter Stoppini, l’assessore alle politiche scolastiche Veronica Cavallucci, il presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri e il consigliere comunale Giuseppe Cardinali. (Continua dopo la foto)

Per il sindaco e il vice sindaco “si tratta di un evento consolidato, voluto e organizzato con grande convinzione dall’amministrazione comunale perché permette a noi adulti e istituzioni di essere più vicini al mondo della scuola e dei giovani nel ricordo di un personaggio che ha contribuito con il suo impegno da amministratore al bene della città”. L’assessore Cavallucci, rivolgendosi direttamente ai ragazzi e alle ragazze, li ha ringraziati sentitamente: “Abbiamo bisogno delle vostre idee, del vostro supporto. Non esitate a chiamarci, a rappresentarci le vostre esigenze e a darci suggerimenti perchè è importante accorciare le distanze tra il mondo degli adulti, delle istituzioni e voi giovani”. In conclusione anche il presidente del consiglio comunale Casciarri si è associata ai ringraziamenti ai ragazzi e li ha estesi ai dirigenti scolastici e ai docenti per il lavoro che fanno ogni giorno, per l’impegno e la passione che mettono durante l’attività educativa e formativa delle nuove generazioni. (Continua dopo la foto)

ELENCO DEI PREMIATI BORSE DI STUDIO TOMMASO VISCONTI 2022

Primaria Sant’Antonio: Anna Elisei, Ascanio Bini

Primaria Rivotorto: Vittoria Volpe, Benedetta Tofi

Secondaria di I grado, Frate Francesco: Giacomo Preziosi, Maria Francesca Pizziconi

Primaria Giovanni XXIII: Alice Sola, Matteo Lupului, Caterina Nechifor

Primaria Patrono d’Italia: Maroua El Hannaoui, Giacomo Aisa, Margherita Verzini

Primaria Frondini: Giulia Broccatelli

Secondaria I grado Alessi: Alisa Mullahai, Federico Ferracci, Damiano Leoni, Federico Pantaleoni

Primaria Masi: Arianna Pasquini, Riccardo Ceccarelli

Primaria Don Milani: Andrea Bianchi, Zoe Antonini

Secondaria I grado Pennacchi-Petrignano: Anna Mattioli, Giovanni Sargeni

Primaria Convitto Nazionale: Manuel Coppari, Camilla Santarelli

Secondaria I grado Convitto Nazionale: Erica Piagnani, Arianna Tordoni

Primaria AIS: Chanel Ronca

Secondaria AIS: Asia Zakipour

Liceo Classico Properzio: Alessia Menganna

Liceo Linguistico: Giada Masi, Federica Placidi

Liceo Scienze Umane: Eleonora Gullo

Liceo Economia sociale: Roberta Longobardi

Liceo Scientifico: Alessandro Sensi, Samuele Bigi, Pietro Pampanoni, Laura Tomassini

Istituto Marco Polo Bonghi: Agatino Carini, Simone Di Pietro

Istituto Alberghiero: Elisa Ficarelli, Stefano Marinaro, Federico Passante

© Riproduzione riservata