Borse di studio Visconti 2023, i vincitori premiati in Comune: tutti i nomi (foto)

In una Sala della Conciliazione stracolma di gente sono state assegnate le 45 borse di studio intitolate all’ex assessore Tommaso Visconti, erogate dal Comune di Assisi per un valore di 10 mila euro. Un appuntamento importante per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado e in particolare per i 45 ragazzi e ragazze che si sono distinti non solo per il rendimento scolastico ma anche per la buona capacità di relazione, il sentimento di solidarietà e il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza democratica. Alla cerimonia di consegna delle borse di studio Visconti 2023 erano presenti la moglie dell’ex assessore Rosella Pampanoni Visconti e la figlia, il sindaco Stefania Proietti, il presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri, il consigliere comunale Paola Vitali e il consigliere regionale Stefano Pastorelli.

“L’amministrazione comunale crede fortemente in questa iniziativa – ha affermato il sindaco – perché è un modo per ricordare un esponente politico che ha fatto del bene alla comunità ed è l’occasione per destinare risorse economiche agli studenti più meritevoli. Come amministratori abbiamo il dovere di non dimenticare chi si è speso per la nostra città e nello stesso tempo dobbiamo prestare sempre più attenzione al mondo della scuola perché i nostri ragazzi rappresentano il futuro”. Prima della premiazione delle borse di studio Visconti 2023, è stata espressa gratitudine ai dirigenti scolastici e ai docenti per quello che fanno ogni giorno, per l’impegno e la passione che mettono durante l’attività educativa e formativa delle nuove generazioni, contribuendo in maniera fondamentale allo sviluppo culturale e sociale del territorio.

I NOMI E LE SCUOLE VINCITRICI DELLE BORSE DI STUDIO VISCONTI 2023

Primaria Sant’antonio: Pietro Ciotti, Gaia Mancinelli; Primaria Rivotorto: Tommaso Lillocci, Caterina Tini Bagnoletti; Secondaria I Grado Frate Francesco: Ginevra De Giuli, Giulio Grasselli; Primaria Giovanni Xxiii: Edoardo Coppola, Agnese Lutazi, Alice Cairoli; Primaria Patrono D’italia: Samuele Vitali, Davide Cammarelle, Laura Piedimonte; Primaria Frondini: Emma Giubilei; Secondaria I Grado Galeazzo Alessi: Martina Tordoni, Riccardo Ciucciomini, Sanly Bonakdar Seyed Pesaran, Riccardo Loreti; Primaria Masi: Lorenzo Bianconi, Tommaso Bifarini; Primaria Don Milani: Vittoria Mirti, Umberto Mancinelli; Secondaria I Grado Pennacchi: Matilde Piobbico, Alessio Roviglioni; Primaria Convitto Nazionale: Arianna Cecilia, Giulia Olanda; Secondaria I Grado Convitto Nazionale: Melissa De Simone, Martina Santarelli; Primaria Ais; Giosuè Ercolini; Secondaria Ais: Christian Arcaleni; Primaria Istituto Per Ciechi: Miryam Tibidò; Secondaria Istituto Per Ciechi: Alessandro Gallo; Liceo Properzio, Classico: Sofia Barberini; Linguistico: Damiano Casula, Elena Fraudatario; Scienze Umane: Aurora Poggioni; Economico Sociale: Francesca Ruggiero; Liceo Scientifico: Mario Tommaso Taddei, Federico Pasqualucci, Sergei Kalini, Virginia Massini; Polo-Bonghi: Giuseppe Lesandrelli, Alessandro Korol; Alberghiero: Lucrezia Roscini, Mariasole Pastorelli, Lorenzo Tintori.

