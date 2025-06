Concorso nazionale EconoMia 2025: bis per il Liceo Properzio, ancora sul podio con Angelica Bachella (foto)

Bis per il liceo Sesto Properzio di Assisi: dopo l’edizione dello scorso anno che tra i vincitori ha visto Filippo Maria Bertoldi, quest’anno ad aggiudicarsi il podio al concorso nazionale EconoMia 2025 è stata Angelica Bachella, studentessa della 5BEC e vincitrice dell’edizione 2025 del concorso che, arrivato alla sua tredicesima edizione, quest’anno aveva per titolo “Giovani idee per il mondo che verrà” ed era rivolto agli studenti e alle studentesse delle ultime due classi delle scuole secondarie di secondo grado italiane, inclusi licei, istituti tecnici e istituti professionali e l’ultima classe della Istruzione e Formazione Professionale regionale. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per riflettere sui grandi temi economici contemporanei, sviluppare competenze critiche e analitiche e confrontarsi con esperti del settore.

La prova affrontata da Bachella a EconoMia 2025 era suddivisa in due parti: una prima parte consistente in un questionario con domande a risposta chiusa su una serie di documenti forniti dall’organizzazione del Concorso e una seconda parte consistente in testo argomentativo strutturato secondo la metodologia del Debate, sul tema: “Prendendo spunto dai materiali di studio, testi e video, e presentando uno o più specifici esempi, simula un dibattito tra due posizioni che discutono sul come i giovani di oggi debbano preparare il loro futuro. Una posizione sostiene che è indispensabile il sostegno di famiglie, scuole e istituzioni pubbliche. L’altra, invece, che sono più utili esperienze personali efficaci e idee dinamiche. Al termine esponi la tua opinione in merito”.

Come spiega la stessa studentessa vincitrice, “È vero che le esperienze personali e la spinta interiore alla creatività sono cruciali per la crescita e l’innovazione. Tuttavia, non bastano da sole. La preparazione scolastica e il supporto delle istituzioni educative sono assolutamente fondamentali per dare una struttura e un metodo a questa spinta innovativa. Solo così la creatività può trasformarsi in azione concreta. Le idee, per diventare realtà, hanno bisogno di una base solida di conoscenze e di un metodo preciso, che solo la scuola può offrire. Per questo, è essenziale che la scuola non solo trasmetta queste basi, ma che sappia anche sostenere e valorizzare la propensione personale di ogni studente”.

”Partecipare al Concorso EconoMia 2025 – aggiunge Angelica Bachella – è stata un’esperienza incredibilmente importante per me, perché mi ha offerto un’opportunità unica per approfondire la mia conoscenza di temi e realtà che sono fondamentali nel mondo attuale su cui spesso, però, non ci soffermiamo abbastanza sottovalutando la loro importanza. Inoltre poter seguire i lavori del Festival dell’Economia 2025 a Torino è stato importante soprattutto perché mi ha permesso di entrare in un ambiente in cui ho potuto ascoltare esperti del settore discutere su temi non solo economici di importanza globale, come ad esempio quello del difficile passaggio dei giovani dall’università al mondo del lavoro, un percorso costellato da elevate aspettative e da una precarietà in costante aumento.Utile e stimolante è stato anche il confronto con gli altri vincitori del Concorso, ragazzi della mia stessa età e con il mio stesso interesse per l’economia ma provenienti da contesti diversi. Ciò mi ha permesso di osservare la realtà da un nuovo punto di vista ed espandere i miei orizzonti.”

Per il Liceo Properzio, oltre a Angelica Bachella, partecipavano gli alunni Damiano Branda, Stefano Carpanacci, Amir Ourida, Alice Barbarossa, Sara Torresi, Alessia Caposaldo, Daf Manjingo Kange, Gianfranco Galli, Martina Venturi, Pierfrancesco Guzzon, Sara Bala, Silvia Solfanelli, Simone Cambriani. Angelica, oltre a ricevere un premio in denaro, è stata ospite del Festival Internazionale dell’Economia di Torino (30 maggio – 2 giugno 2025), nel corso del quale è avvenuta la premiazione del concorso. Avrà inoltre la possibilità di essere inserita nell’Albo nazionale delle eccellenze, curato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Docente referente dell’iniziativa la professoressa Silvia Roscini coadiuvata dalle professoresse Stefania Donati, Roberta Tabarrini ed Elisabetta Giammarioli, che esprimono “vivo apprezzamento per il prestigioso risultato ottenuto da Angelica Bachella, risultato che, frutto di impegno serio e continuo, ha proiettato l’alunna verso contesti e scenari culturali di primissimo livello. Il secondo successo consecutivo del Liceo Properzio alla manifestazione premia anche l’impegno profuso dalla scuola nella pratica didattica innovativa del Debate su cui il Concorso EconoMia è incentrato”. “L’anno scolastico si chiude con una nuova e grande soddisfazione dai nostri studenti, segno dell’impegno di tutti – le parole della dirigente scolastica, Francesca Alunni – nel partecipare a questi momenti che sono formativi sia in senso scolastico che, soprattutto, per riflettere su tematiche utili anche da cittadini partecipi e consapevoli”.

Il concorso EconoMia 2025 è stato promosso dal Torino Local Committee (TOLC), Editori Laterza, la Fondazione Collegio Carlo Alberto, la Fondazione per la Scuola e la Compagnia di San Paolo – Obiettivo Persone – Missione Educare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Museo del Risparmio, la Fondazione Giovanni Agnelli, l’Istituto Tecnico Economico “Bodoni” di Parma e AEEE-Italia.

