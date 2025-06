A “InstabiLibri – Incontri letterari” la presentazione di “Scelgo tutto” di Valerio Mieli

Dopo il grandissimo successo della serie di appuntamenti invernali con “InstabiLibri – Cene letterarie”, torna, giovedì 5 giugno alle ore 18:30 in versione estiva, il progetto originale del Piccolo Teatro degli Instabili dedicato agli amanti della lettura, con un nuovo ciclo di “Incontri letterari” che vede questa volta protagonista l’autore e regista Valerio Mieli con la Presentazione del suo nuovo libro dal titolo “Scelgo tutto”, pubblicato da La Nave di Teseo. Questo nuovo appuntamento si svolgerà nel bellissimo e inedito Giardino di Palazzo Bartocci Fontana. Il Piccolo Teatro degli Instabili ha il privilegio di svolgere numerose iniziative presso gli splendidi spazi dello storico Palazzo cinquecentesco. Questa volta, avremo il piacere di accogliere il pubblico in un vero e proprio salotto all’aperto per poter scoprire, in presenza dell’autore, la genesi e i temi del suo nuovo romanzo. In dialogo con Valerio Mieli, ci saranno due colonne portanti di “InstabiLibri”: il Prof. Alessandro Tinterri (Direttore Museo Biblioteca dell’Attore di Genova e docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo e Storia del Cinema) e Samuele Chiovoloni (regista e autore). Durante l’incontro sono previste letture di Valerio Mieli insieme all’attore Mauro Cardinali.

Valerio Mieli è nato a Roma nel 1978. Ha esordito con il romanzo Dieci inverni con Michele Riondino e Isabella Ragonese. Ha diretto l’omonimo film, vincitore del David di Donatello e del Nastro d’argento opera prima, e Ricordi? con Luca Marinelli e Linda Caridi, che ha ricevuto il premio del pubblico alle Giornate degli autori alla Mostra del Cinema di Venezia. Regista intenso e raffinato, Valerio Mieli si è conquistato un posto d’onore nel cinema italiano. Questo suo ultimo romanzo sembra proprio essere stato ideato per diventare un film o una serie, e infatti i diritti cinematografici sono stati acquisiti da Wildside e sarà Mieli stesso a dirigerlo.

Il protagonista del libro è un ragazzo e due vite possibili raccontate in parallelo. In una, resta dove è cresciuto, nell’altra, parte alla ricerca della libertà. Cosimo è nell’età in cui si prendono le grandi decisioni sul futuro, anche se lui di decidere farebbe volentieri a meno. Una sera, una donna lo invita a dare una svolta alla sua esistenza, e per lui si spalancano due mondi. Quello dell’avventura, dell’arte, di una vita estrema da un lato, quello della costruzione di un amore e di una famiglia dall’altro.

Scelgo tutto è la storia emozionante di come impariamo a conoscerci seguendo le nostre scelte, un romanzo sul desiderio di vivere senza rinunciare a nulla.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare il libro grazie alla presenza della libreria perugina “POPUP libri/spunti/spuntini” e gustare un piccolo aperitivo offerto dal Bar San Francesco.

L’ingresso al Giardino è da Via San Francesco n.8, Assisi (PG). Ingresso libero.

INFO: Tel. 333 7853003 – info@teatroinstabili.com

Foto di Jessica Ruscello | via Unsplash

