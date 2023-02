Costituzione consegnata agli studenti delle classi quarte delle scuole primarie

Presso l’auditorium comunale sono state consegnate copie della Costituzione ai bambini delle classi quarte delle scuole primarie (Patrono d’Italia, Giovanni XXIII, Tordandrea) di Assisi. Erano presenti il sindaco Stefania Proietti, l’assessore alle politiche scolastiche Veronica Cavallucci e il presidente dell’Assemblea regionale legislativa Marco Squarta, oltre alla dirigente scolastica Chiara Grassi e agli insegnanti.

È stata propria la dirigente scolastica a illustrare l’iniziativa che ha coinvolto 5 classi di alunni assisani, poi ha preso la parola l’assessore comunale Cavallucci che ha sottolineato “l’onore e il piacere di essere in mezzo ai ragazzi in quest’occasione per far conoscere da vicino la nostra Costituzione, che è il libro per eccellenza della nostra storia e della nostra identità. Il libro che sprigiona bellezza, attualità, passione e come l’ha definito Roberto Benigni durante il monologo dal palco di Sanremo, un sogno che abbiamo il dovere di trasformare in realtà”. (Continua dopo la foto)

Il sindaco Stefania Proietti ha ricordato ai ragazzi “l’importanza del rispetto delle regole che regolano la società, e quindi della Costituzione che è la prima, fondamentale legge dello Stato. Tutti dobbiamo seguire i principi e i valori che sono scritti in quelle pagine, principi e valori che sono alla base della nostra vita, e dobbiamo ricorda che c’è stato un immane lavoro dei padri costituenti avviato dopo un periodo storico complesso come quello post guerra”. “Poi nella Costituzione, che compie 75 anni, – ha aggiunto il sindaco – sono racchiusi principi cardini e diritti basilari come l’uguaglianza, la pace, il lavoro, la giustizia e di recente anche la tutela dell’ambiente”.

Il presidente dell’Assemblea legislativa Squarta ha definito “la Costituzione, che rappresenta le fondamenta del nostro Paese, la più bella e la più longeva sui cui principi si sono ritrovate d’accordo tutte le forze politiche”. In seguito gli scolari hanno offerto delle rappresentazioni incentrate proprio sui contenuti della Costituzione.

© Riproduzione riservata