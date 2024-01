Dalla Rinascita giochi e doni per i bimbi meno fortunati

I bambini, i genitori e gli insegnanti della scuola Rinascita regalano un sorriso e un gioco ai bimbi meno fortunati del territorio. Nel corso dell’ultima lezione alla scuola assisana, i piccoli alunni hanno cantato alcune canzoni e, dopo gli auguri della dirigente scolastica, c’è stato un momento in cui stati colorati dei pacchetti al cui interno sono stati inseriti giocattoli nuovi o usati ma ben tenuti, portati dalle famiglie, che i rappresentanti di classe e alcuni bambini hanno portato all’emporio 7 Ceste.

La struttura, inaugurata nel 2016, è un vero e proprio piccolo mercato dove, in base alla possibilità concessa da un’apposita commissione, si procede con la spesa di prodotti freschi, surgelati e a lunga conservazione. È disponibile per le persone da tutto il comprensorio (Assisi, Bastia Umbra e Bettona); la struttura in media aiuta 1.500 persone l’anno, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più attento alla persona e alla sua responsabilizzazione nello scegliere i beni di prima necessità di cui ha bisogno. Grazie all’utilizzo di una tessera, rilasciata dopo un colloquio iniziale e aggiornata periodicamente da un’apposita commissione, si aiutano puntualmente le famiglie riuscendo ad evitare anche gli sprechi. In media sono oltre 115 le tonnellate di beni distribuiti, che arrivano da raccolte alimentari e donazioni provenienti dalla Comunità Europea. E, sotto Natale, oltre all’aiuto “materiale” è arrivato anche il pensiero dei bimbi della Rinascita, che – con maestre e genitori – hanno pensato ai loro coetanei più in difficoltà.

