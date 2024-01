Presepe a Rivotorto 2023, ultimi giorni per visitare una delle natività più affascinanti (foto)

Tutto il paese si unisce per dare vita a questa straordinaria opera, visibile negli orari di apertura del Santuario

Ultimi giorni per vedere una delle natività più suggestive dell’assisano, il presepe a Rivotorto 2023. Un presepio tra i più antichi e storici dell’intero territorio, che mai come questo anno è la culla della natività. Tantissimi i visitatori che ogni anno scelgono di visitare il presepe nella chiesa del paese, unico per le sue caratteristiche e che ha oltre 50 anni di storia.

le statuine che raffigurano i personaggi del presepe sono molto antiche, con tanta cura dei dettagli nei minimi particolari: tra la fine di novembre e l’inizio dicembre tutto il paese si unisce per dare vita a un’opera dal grande fascino. “Non è mai lo stesso il presepe – avevano raccontato lo scorso anno gli artisti – durante i lavori ogni anno riusciamo a creare delle novità. Le parti più difficili da realizzare sono sempre quelle con l’acqua, ma piano piano riusciamo sempre a fare tutto”. Tante le scene rappresentate, anche il deserto: “Un’opera significativa nel nome di Francesco – dice padre Antonio, il padre guardiano del Santuario – ogni sera durante i lavori apriamo le porte della chiesa a queste brave persone che si adoperano con dedizione alla realizzazione dell’opera, storica”. Fatica, precisione, ma anche spensieratezza e un’occasione per stare in compagnia: “Per noi è un’opera di volontariato nei confronti del nostro paese”.

Le pietre dell’umile dimora, che accolse Francesco e i suoi primi compagni, fanno da sfondo e rendono ancora più suggestiva la rappresentazione della Natività di Gesù che, proprio il Poverello, ha voluto far rivivere nel primo presepio realizzato a Greccio nel 1223. Il presepe a Rivotorto 2023 è visitabile tutti i giorni negli orari di apertura del Santuario.

