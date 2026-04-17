Ecologia, ad Assisi i ragazzi delle scuole ripuliscono il percorso verde al fiume Tescio

Il consiglio comunale dei ragazzi (CCR) di Assisi organizza per il 18 aprile 2026 una passeggiata ecologica al percorso verde lungo il fiume Tescio, con l’obiettivo di pulire lo stesso da eventuali rifiuti abbandonati e promuovere temi come rispetto per la natura e sostenibilità ambientale. Si tratta di una delle prime azioni concrete messe in campo, dall’insediamento avvenuto nel gennaio 2025.

Il CCR è organo partecipativo dei giovani che frequentano le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e secondarie del territorio comunale, previsto da un apposito regolamento comunale del 2017. Ha poteri deliberativi, in via consultiva e propositiva, in diverse materie, tra cui ambiente, sport, tempo libero, cultura e spettacolo. L’attuale assemblea è composta da 28 studenti provenienti da Convitto nazionale, Comprensivo Assisi 1 e per ciechi e sordomuti, Comprensivo Assisi 2, Comprensivo Assisi 3 e Assisi International School. È stata eletta sindaco Maria Rodrigues de Oliveira, che ha poi nominato la giunta composta da cinque assessori.

L’iniziativa di domani 18 aprile è stata fortemente voluta dai ragazzi, è aperta a scuole e cittadini e verrà realizzata in collaborazione con il Comune di Assisi, con il supporto dell’associazione “Se’ de J’Angeli se…” e di Ecocave che fornirà di tutto il materiale necessario alla raccolta dei rifiuti. L’appuntamento è alle ore 9.30, all’inizio del percorso verde, in via Isola Romana, per un percorso di circa 6 chilometri.

“Siamo molto orgogliosi di questo evento – sottolineano Valter Stoppini, sindaco di Assisi e Scilla Cavanna, assessore alla scuola – e soprattutto della passione e dell’impegno con cui sta lavorando il CCR, una realtà importante che valorizza il ruolo propositivo dei nostri ragazzi e che contribuisce attivamente alla cura della città e alla promozione di temi come rispetto per l’ambiente e aggregazione sociale. Ringraziamo tutti gli studenti e i volontari che parteciperanno alla passeggiata ecologica, la giovane sindaca Maria Rodrigues de Oliveira, i piccoli assessori e consiglieri e tutti gli istituti scolastici coinvolti, ma anche Ecocave e l’associazione Se’ de J’Angeli se… per il prezioso supporto”.

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